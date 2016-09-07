Кира Найтли заявила, что в современном кино постоянно насилуют женщин

Актриса высказала свое возмущение

Британская актриса Кира Найтли завоевала мировую известность и ряд самых престижных кинонаград благодаря съемкам в фильмах, раскрывающих события минувших эпох – в картинах о современных реалиях Кира снимается очень редко, и в интервью Variety актриса объяснила, почему.

«Я не снимаюсь в фильмах о современном мире, потому что женских персонажей почти всегда насилуют. Я всегда нахожу нечто безвкусное в том, как в фильмах изображают (современных) женщин, в то время как в исторических картинах я всегда находила очень вдохновляющих героинь. Конечно, есть и улучшения. Мне неожиданно начали присылать сценарии с современными женщинами, которых не насилуют на первых же пяти страницах и которых не ввели в сюжет просто ради роли любящей подруги или жены».

За две таких исторических картины Кира Найтли получила номинации на «Оскар» - в 2006 году за «Гордость и предубеждение» и в 2014 году – за «Игру в имитацию».