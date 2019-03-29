Участники проекта «Подиум» показали свои творения в небе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Украине прошел уникальный fashion-показ в самолете

Впервые в нашей стране и во второй раз во всем мире – дизайнеры проекта «Подиум» устроили fashion-show внутри самолета.

Кто сказал, что показы нужно проводить на специальных подиумах в предназначенных для этого залах? Точно не команда проекта «Подиум». За несколько первых выпусков дизайнеры реалити сначала устроили показ в школе, а затем расстелили красную ковровую дорожку на центральной улице села. На этой неделе участники шили альтернативную форму для стюардесс. И отчетный показ им устроили не где-нибудь, а на борту самолета.

«Испытание с пошивом формы для стюардесс возникло не просто так, – говорит сменный эксперт реалити Нового канала, дизайнер Лилия Литковская. – Через него проходили и большие, именитые дома моды и известные кутюрье».

К примеру, Кристиан Лакруа в 2005 году разработал шикарную форму для бортпроводниц компании Air France, а Пьер Балмэйн создал наряды для стюардесс из Singapore Airlines.

Участники «Подиума» очень ответственно подошли к созданию униформы. Каждый попытался привнести в наряд изюминку. В итоге у кого-то получился футуристичный костюм, у кого-то – ультрасовременный, а у кого-то и довольно откровенный.

«Стюардессы – это девушки, которые крадут взгляды, – считает участница проекта Кристина Эруотор. – Я ни разу не видела человека, который бы не обернулся и не сказал «вау» при виде стюардессы. И в своем костюме я максимально подчеркнула женственность и красоту бортпроводницы».

Показ на борту самолета привел в восторг и участников, и экспертов проекта Нового канала. Несмотря на сложности в съемке (узкие проходы, неудобные ракурсы), команда реалити тоже получила огромное удовольствие от показа. Еще бы – ведь в Украине такое делали впервые! Да и во всем мире было всего несколько fashion-show внутри самолета. Причем новую оригинальную коллекцию на борту лайнера презентовали лишь однажды – в Эстонии в 2012 году. Еще несколько показов (испанского масс-маркет бренда, британского универмага и боливийского бренда белья) были рекламными акциями.

«Я много путешествую, и был на Неделях моды во многих странах мира, – говорит эксперт реалити стилист Иван Супрун. – Но такого еще не видел! Надеюсь, украинские авиакомпании настолько впечатлят работы наших дизайнеров, что они задумаются об обновлении формы для своих стюардесс. Хочется видеть украинских бортпроводниц на международном уровне красивыми и модными».