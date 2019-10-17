Когда нечего надеть: Меган Маркл вновь появилась в старой одежде



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Меган Маркл

Герцогиня уже не в первый раз повторилась с гардеробом на одном из дипломатических визитов

Меган Маркл вновь явилась на дипломатическую встречу в наряде, который публика уже видела ранее. Вместе с принцем Гарри они посетили благотворительное мероприятие WellChild Awards, которое поддерживает тяжелобольных детей. Известно, что герцог оказывает помощь этому фонду уже 12 лет.

На встрече Маркл появилась в зеленом платье P.A.R.O.S.H, накинув на плечи длинное светло-коричневое пальто Sentaler. Завершила образ герцогиня оранжево-коричневыми лодочками Manolo Blahnik и сумкой Montunas.

В этом же платье Меган Маркл была на помолвке с принцем Гарри два года назад. Пальто она надевала на рождественскую службу, тоже в 2017-м.