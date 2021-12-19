Королева общается с поклонниками за деньги
Певица озвучила сумму, которую заработала на видеопоздравлениях
Бывшая киевлянка, певица Наташа Королева стала активно зарабатывать на видеопоздравлениях. Они пользуются огромной популярностью, пишет сайт teleprogramma.pro.
«У меня порой бывает в день по двадцать поздравлений, – рассказывает Королева. – И надо все еще сделать к определенному числу. Миллион рублей я точно уже на этом заработала. Но я все деньги отдаю на благотворительность».
Тридцатисекундное поздравление по видео Наташи Королевой стоит пять тысяч рублей. В дуэте с мужем Тарзаном – 15 тысяч рублей. Певица может и просто поболтать за жизнь за 30 тысяч рублей. А еще Королева может провести и 35-минутную онлайн-дискотеку. Она будет стоить 350 тысяч рублей. Интересно, что этим же бизнесом занялась и мама Натальи – Людмила, ее поздравления тоже охотно заказывают.
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