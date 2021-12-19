Самая красивая бабушка Украины показала горячее фото в купальнике

Как самая возрастная победительница международный конкурсов, Светлана Гасс состоит в Реестре рекордов Украины

Светлана Гасс, 63-летняя одесситка, дважды обладательница короны королевы красоты: Mrs Grandma Globe в Болгарии и Ms. Transcontinental в США, разместила на своей странице в Фейсбуке фото в купальнике на фоне автомобиля.

Светлане – 62 года. Фото: facebook.com/svetlana.gass.7

Светлана подписала фото: «Друзья, всем привет! Когда тебе 62, но держать себя в форме никогда не поздно». Подписчики забросали модель восторженными откликами: «Вы богиня!»

Как самая возрастная победительница международный конкурсов, Светлана состоит в Реестре рекордов Украины. Возраст – только цифра. Таков девиз Светланы. На своих страницах в соцсети она подробно рассказывает, как ухаживает за собой, дает дельные советы о том, как сохранить молодость надолго. Для этого она предлагает отказаться от мучного, сократить к минимуму употребление алкоголя и сахара, употреблять больше овощей и фруктов. Кроме того, Светлана ведет активный образ жизни.