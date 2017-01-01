Королевская елка: замок Елизаветы II уже украсили к Рождеству
- Вчора, 17:39
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Розсилка
Многие из нас тянут до последнего с украшением дома к праздникам, но персонал дома Елизаветы II в графстве Беркшир уже подготовился к Рождеству.
В Георгиевском зале Виндзорского замка поставили роскошную шестиметровую пихту Нордмана, срубленную в Большом Виндзорском парке, а обеденный зал украсили антикварные столовые приборы из позолоченного серебра.
В этом году для праздничного убранства выбрали золотые цвета. На ветвях пихты разместили блестящие сосновые шишки и звезды, а на верхушке — традиционного ангела.
По традиции, королевская семья в Рождество ест праздничные крекеры, изготовленные для них на заказ компанией Dorset. Все, кроме королевы, облачаются в бумажные колпаки и играют в карты и настольные игры. В канун Рождества на обед мужчины надевают костюмы, а женщины — нарядные шелковые платья. К ужину все переодеваются в смокинги и роскошные наряды, женщины надевают дорогие украшения и диадемы. Рождественское утро — время для традиционного похода в церковь. Женщины спускаются к завтраку в повседневных платьях или деловых костюмах с жемчужными украшениями, а мужчины надевают на прогулку теплые пальто.
Джерело: BigPicture