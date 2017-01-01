Королевская елка: замок Елизаветы II уже украсили к Рождеству

Многие из нас тянут до последнего с украшением дома к праздникам, но персонал дома Елизаветы II в графстве Беркшир уже подготовился к Рождеству.

В Георгиевском зале Виндзорского замка поставили роскошную шестиметровую пихту Нордмана, срубленную в Большом Виндзорском парке, а обеденный зал украсили антикварные столовые приборы из позолоченного серебра. [READ_MORE] В этом году для праздничного убранства выбрали золотые цвета. На ветвях пихты разместили блестящие сосновые шишки и звезды,



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Многие из нас тянут до последнего с украшением дома к праздникам, но персонал дома Елизаветы II в графстве Беркшир уже подготовился к Рождеству.

В Георгиевском зале Виндзорского замка поставили роскошную шестиметровую пихту Нордмана, срубленную в Большом Виндзорском парке, а обеденный зал украсили антикварные столовые приборы из позолоченного серебра.

В этом году для праздничного убранства выбрали золотые цвета. На ветвях пихты разместили блестящие сосновые шишки и звезды, а на верхушке — традиционного ангела.

Ожидается, что королева весь декабрь будет жить в Виндзорском замке, но Рождество она проведет за его пределами — в Сандрингемском дворце.

Джерело: BigPicture