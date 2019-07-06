Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини



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Кортни Кардашьян instagram.com/kourtneykardash/

Светская львица восхитила поклонников идеальной фигурой

40-летняя Кортни Кардашьян доказала фанатам, что находится в отличной форме. Мама троих детей сфотографировалась в купальнике, продемонстрировав загорелое и подтянутое тело.

На снимке старшая из сестер Кардашьян позирует напротив зеркала, держа в правой руке солнечные очки. Кортни явно готовится к летнему отпуску, выбирая наиболее удачный образ. Превосходную фигуру звезде удалось сохранить благодаря кето-диете.

Красное микробикини – новинка бренда Inamorata, который основала Эмили Ратаковски. Модель оценила фото Кортни и сделала репост в Instagram stories. «Одержима», – c восторгом подписала Эмили.