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    Шоу-биз

    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини

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    <p>Кортни Кардашьян</p> <p>instagram.com/kourtneykardash/</p> - Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини

    Кортни Кардашьян

    instagram.com/kourtneykardash/

    Светская львица восхитила поклонников идеальной фигурой

    40-летняя Кортни Кардашьян доказала фанатам, что находится в отличной форме. Мама троих детей сфотографировалась в купальнике, продемонстрировав загорелое и подтянутое тело.

    На снимке старшая из сестер Кардашьян позирует напротив зеркала, держа в правой руке солнечные очки. Кортни явно готовится к летнему отпуску, выбирая наиболее удачный образ. Превосходную фигуру звезде удалось сохранить благодаря кето-диете.

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    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в бикини
    instagram.com/kourtneykardash/

    Красное микробикини – новинка бренда Inamorata, который основала Эмили Ратаковски. Модель оценила фото Кортни и сделала репост в Instagram stories. «Одержима», – c восторгом подписала Эмили.

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    Кардашьян
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