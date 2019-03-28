Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кортни Кардашьян Фото: instagram / kourtneykardash

Реалити-звезда порадовала поклонников новой фотосессией

39-летняя Кортни Кардашьян стала звездой мексиканской версии журнала Vogue Belleza (Vogue Beauty). Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» примерила несколько образов для съемки в глянце.

Кортни позировала в черном шифоновом полупрозрачном платье, в красном костюме с откровенным декольте, а на обложке она предстала в ярком бьюти-образе - с оранжевыми тенями на веках и розовой перламутровой помадой на губах. На фото она держится за голову, изображая крик.

Ким Кардашьян поддержала сестру в комментариях, назвав фотосессию сногсшибательной. Поклонники звезды тоже оценили кадры: «Ты очень красивая», «Хочу такие же тени!», «Мне нравится естественная красота Кортни», «На тебя интересно смотреть», «Макияж, кожа, цвета… Шикарно!», «Я не понимаю, как можно выглядеть так чертовски хорошо».

В интервью Кортни призналась, что добилась успеха благодаря постоянной работе и «страсти по отношению к каждому проекту». Она никогда не думала, что станет эталоном в мире бизнеса, моды и красоты. «Мы способны решать любые задачи. Важно оставлять позади все наши страхи», — поделилась Кардашьян.