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    Шоу-биз

    Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue

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    <p>Кортни Кардашьян</p> <p>Фото: instagram / kourtneykardash</p> - Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue

    Кортни Кардашьян

    Фото: instagram / kourtneykardash

    Реалити-звезда порадовала поклонников новой фотосессией

    39-летняя Кортни Кардашьян стала звездой мексиканской версии журнала Vogue Belleza (Vogue Beauty). Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» примерила несколько образов для съемки в глянце.

    Кортни позировала в черном шифоновом полупрозрачном платье, в красном костюме с откровенным декольте, а на обложке она предстала в ярком бьюти-образе - с оранжевыми тенями на веках и розовой перламутровой помадой на губах. На фото она держится за голову, изображая крик.

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    Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue
    Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue
    Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue
    Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue
    Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue
    Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue
    Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue
    Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue
    Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue
    Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue
    Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue
    Кортни Кардашьян снялась для мексиканского Vogue
    Фото: instagram / kourtneykardash

    Ким Кардашьян поддержала сестру в комментариях, назвав фотосессию сногсшибательной. Поклонники звезды тоже оценили кадры: «Ты очень красивая», «Хочу такие же тени!», «Мне нравится естественная красота Кортни», «На тебя интересно смотреть», «Макияж, кожа, цвета… Шикарно!», «Я не понимаю, как можно выглядеть так чертовски хорошо».

    В интервью Кортни призналась, что добилась успеха благодаря постоянной работе и «страсти по отношению к каждому проекту». Она никогда не думала, что станет эталоном в мире бизнеса, моды и красоты. «Мы способны решать любые задачи. Важно оставлять позади все наши страхи», — поделилась Кардашьян.

     

    знаменитости Кардашьян
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