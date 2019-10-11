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    Шоу-биз

    Костромичева снялась топлес, заставив всех помечтать

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    <p>Алла Костромичева</p> <p>instagram / alla</p> - Костромичева снялась топлес, заставив всех помечтать

    Алла Костромичева

    instagram / alla

    Звезда не раз утверждала, что никогда не сидела на диетах

    Украинская супермодель Алла Костромичева порадовала поклонников пикантными снисками. Звезда топлес снялась в новой фотосессии, обнажив прелести своей фигуры.

    «Мечтать не вредно, вредно не мечтать», - напомнила в своем Instagram топ-модель и телеведущая.

    Красавицы выложила фото себя в джинсовых коротенькое шортах и с голым верхом и призвала всех к мечтам.

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    Костромичева снялась топлес, заставив всех помечтать
    Костромичева снялась топлес, заставив всех помечтать
    Костромичева снялась топлес, заставив всех помечтать
    Костромичева снялась топлес, заставив всех помечтать
    Костромичева снялась топлес, заставив всех помечтать
    Костромичева снялась топлес, заставив всех помечтать

    «Давайте объединимся и направим наши пожелания во Вселенную! Пишите в комментариях, что вы хотите, и я уверена наша общая сила поможет этому осуществится», - отметила Алла.

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    Алла Костромичева телеведущая
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