Костромичева снялась топлес, заставив всех помечтать



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Алла Костромичева instagram / alla

Звезда не раз утверждала, что никогда не сидела на диетах

Украинская супермодель Алла Костромичева порадовала поклонников пикантными снисками. Звезда топлес снялась в новой фотосессии, обнажив прелести своей фигуры.

«Мечтать не вредно, вредно не мечтать», - напомнила в своем Instagram топ-модель и телеведущая.

Красавицы выложила фото себя в джинсовых коротенькое шортах и с голым верхом и призвала всех к мечтам.

«Давайте объединимся и направим наши пожелания во Вселенную! Пишите в комментариях, что вы хотите, и я уверена наша общая сила поможет этому осуществится», - отметила Алла.

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