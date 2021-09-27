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    Виталий Козловский рассказал о страшном горе в семье

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    Виталий Козловский рассказал, что от грустных мыслей его спасла работа - Виталий Козловский рассказал о страшном горе в семье
    Виталий Козловский рассказал, что от грустных мыслей его спасла работа
    Фото: Фото: скриншот видео программы «Светская жизнь»

    Отец певца умер от профессиональной болезни

    Виталий Козловский рассказал о горе, которое постигло его семью в конце лета. У певца умер отец. В программе «Светская жизнь» исполнитель признался, что только недавно перевез отца в Киев, где тот нашел свою любовь. Поэтому невероятно жаль, что жизнь его так внезапно оборвалась.

    По словам Виталия Козловского, папа вовремя не признался ему, что он болен, и довел себя до крайне тяжелого состояния.

    «Очень жаль, потому что он жил последний год в таком большом счастье, восстановил веру в себя, в женщин, в любовь. Мне хотелось, чтобы он еще прожил для себя, не для кого-то», – пояснил Козловский.

    Певец также отметил, что его отец умер от «профессиональной болезни», но не указал, от какой именно.

    «У него проблема была с легкими, он всю жизнь курил. У него от легких остались кусочки», – поделился подробностями артист.

    Кроме того, Козловский рассказал, что перед смертью, уже в реанимационной палате он окрестил отца. Потерю же, по словам певца, ему помогла пережить работа.

    «Если бы не работа, сошел бы с ума. Концерты меня спасали. Концерты – это как лекарство», – подытожил Виталий Козловский.

    Ранее украинский певец Виталий Козловский рассказал, как его в детстве обижали в родном Львове за то, что он разговаривал на русском языке. По словам артиста, в детском саду его обидно называли «москалем». Но тогда он еще не понимал этих издевательств.

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    Теги: Киев артист Виталий Козловский умер
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    Виталий Козловский рассказал о страшном горе в семье