Виктор Павлик раскрыл секрет «вечной молодости»

Певец признался, что забота о малыше ему очень в кайф

Недавно 55-летний Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом. Екатерина Репяхова, его жена и концертный директор, родила сына, которого назвали Михаилом. О своих чувствах к малышу, отцовстве в зрелом возрасте и секрете «вечной молодости» певец рассказал в программе «Светская жизнь».

«Ощущение передать невозможно, потому что Михасик – мой смысл жизни сейчас», – сказал Виктор Павлик.

Артист признался, что сейчас чувствует больший трепет к ребенку, которого прижимает к себе, чем когда был молодым папой. Он также рассказал, какие домашние обязанности сейчас на нем и как ухаживает за малышом.

«Я контролирую ситуацию, чтобы в доме было что кушать, и помогаю с размешиванием смеси, так как Катя подкармливает ребенка. Знаю, сколько надо ложек смеси, сколько градусов водичка должна быть, 38-40, все это я делаю, все это я контролирую, и мне это очень в кайф, мне это очень приятно, что я хоть этим могу помочь», – поделился певец.

Виктор Павлик также отметил, что он молодой, но в возрасте папа, поэтому необходимо беречь себя, чтобы выпустить ребенка в жизнь. «Понимаю, что когда Михасику будет 20, мне будет уже 75, дай бог дожить до этого возраста. Мне всегда цыганки говорят, что доживу до 90», – пошутил артист.

Новоиспеченный папаша рассказал, как пытается удержать молодость.

«Рано ем чеснок, запиваю стаканом горячей воды, овсяная каша на воде обязательно. Много кофе не пью, один только утром кофеек маленький. Каждое утро замоченный с вечера миндаль, это очень-очень полезно. В нем есть все витамины, которых на день хватает человеку. Пью много водички ключевой, мне из Моршина присылают», – перечислил Павлик.

Ранее украинский исполнитель Виктор Павлик в новом интервью рассказал, что в месяц зарабатывает 5-7 тысяч долларов. Артист отметил, что у него много расходов, а также рассекретил, сколько платит за аренду квартиры в Киеве.

Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

Читайте также: Кто из украинских звезд отказался выступать на концерте ко Дню Независимости