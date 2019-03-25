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    Шоу-биз

    Криса Пратта и Уилла Смита облили слизью на Kids' Choice Awards

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    Крис Пратт - Криса Пратта и Уилла Смита облили слизью на Kids' Choice Awards
    Крис Пратт

    Пратт появился на мероприятии без 29-летней Кэтрин Шварценеггер

    В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии Kids' Choice Awards, победителей которой выбирают юные зрители телеканала Nickelodeon. У шоу есть забавная особенность: когда знаменитости произносят речь, их обливают фонтаном зеленой слизи. Поэтому для многих звезд выход на сцену становится настоящим испытанием.

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    Криса Пратта и Уилла Смита облили слизью на Kids' Choice Awards
    Криса Пратта и Уилла Смита облили слизью на Kids' Choice Awards
    Криса Пратта и Уилла Смита облили слизью на Kids' Choice Awards

    39-летний Крис Пратт (Chris Pratt) получил награду в номинации «Самый крутой персонаж» за свою роль в фильме «Мир Юрского периода-2». Актер появился на сцене в костюме цвета верблюжьей шерсти, но через несколько секунд наряд был испорчен — поток слизи Крису направили прямо в грудь.

    Пратт появился на мероприятии без 29-летней Кэтрин Шварценеггер, своей возлюбленной. В начале года артист сделал предложение дочери Арнольда Шварценеггера. О романе пары стало известно летом прошлого года.

    50-летнего Уилла Смита (Will Smith) тоже «искупали» в зеленой жиже. Актер поднялся на сцену, чтобы рассказать о фильме «Аладдин», в котором исполнил роль Джинна. «Все еще пытаюсь убрать слизь из ушей! Спасибо, Kids' Choice Awards», - поделился Смит в Instagram.

     

    Джерело: Cosmopolitan

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