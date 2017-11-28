Криштиану Роналду опубликовал новое фото с дочерью
- Сьогодні, 15:39
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Знаменитый футболист не боится показывать своих новорожденных малышей общественности.
Криштиану Роналду один из не многих звездных отцов, кто регулярно публикует снимки своих детей - пятимесячных двойняшек Еву и Мэтью, а также дочку Алану Мартину, которая родилась в начале ноября.
Молодой папа немногословно подписал снимок — поставил эмодзи в виде красного сердца.
Отметим, что для возлюбленной Роналду, девочка стала первым ребенком. Кстати, на этой неделе инсайдеры сообщили об еще одном замечательном событии в семье футболиста.
Источник из окружения пары сообщил, что знаменитый футболист готов связать себя узами брака с Джорджиной Родригез.
Свадьба состоится сразу после чемпионата мира по футболу 2018 года. Так что к этому времени, новоиспеченная мамочка и возлюбленная футболиста уже полностью успеет восстановиться после родов и точно станет ослепительно красивой невестой.