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    Криштиану Роналду опубликовал новое фото с дочерью

    Знаменитый футболист не боится показывать своих новорожденных малышей общественности.
    Криштиану Роналду один из не многих звездных отцов, кто регулярно публикует снимки своих детей - пятимесячных двойняшек Еву и Мэтью, а также дочку Алану Мартину, которая родилась в начале ноября. Молодой папа немногословно подписал снимок — поставил эмодзи в виде красного сердца. Отметим, что для возлюбленной Роналду,
    • Сьогодні, 15:39
    • Розсилка

    Знаменитый футболист не боится показывать своих новорожденных малышей общественности.

    Криштиану Роналду один из не многих звездных отцов, кто регулярно публикует снимки своих детей - пятимесячных двойняшек Еву и Мэтью, а также дочку Алану Мартину, которая родилась в начале ноября.

    Молодой папа немногословно подписал снимок — поставил эмодзи в виде красного сердца.

    Отметим, что для возлюбленной Роналду, девочка стала первым ребенком. Кстати, на этой неделе инсайдеры сообщили об еще одном замечательном событии в семье футболиста.

    Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    Источник из окружения пары сообщил, что знаменитый футболист готов связать себя узами брака с Джорджиной Родригез.

    Свадьба состоится  сразу после чемпионата мира по футболу 2018 года. Так что к этому времени, новоиспеченная мамочка и возлюбленная футболиста уже полностью успеет восстановиться после родов и точно станет ослепительно красивой невестой.

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