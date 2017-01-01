Спортивный и обнаженный: Криштиану Роналду снялся в горячей фотосессии

Молодой папа Криштиану Роналду продолжает сводить девушек с ума.

Знаменитый футболист снялся в рекламе собственной марки CR7. Ранее спортсмен представлял нижнее белье, в этот раз он продвигает джинсы. Что ж, посмотрев ролик, так и хочется бежать в зал и приводить себя в форму к Новому году. Напомним, что совсем недавно Криштиану Роналду стал папой в четвертый раз. Его возлюбленная Джорджина



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Молодой папа Криштиану Роналду продолжает сводить девушек с ума.

Знаменитый футболист снялся в рекламе собственной марки CR7. Ранее спортсмен представлял нижнее белье, в этот раз он продвигает джинсы. Что ж, посмотрев ролик, так и хочется бежать в зал и приводить себя в форму к Новому году.

Напомним, что совсем недавно Криштиану Роналду стал папой в четвертый раз. Его возлюбленная Джорджина Родригес, с которой популярный футболист не состоит в официальном браке, подарила ему дочку. «Только что на свет появилась Алана Мартина! И новорожденная и ее мама чувствуют себя отлично. Мы все очень счастливы!» — сообщил счастливый папа.

Отметим, что Криштиану и Джорджина вместе около года. В сентябре появилась информация о том, что влюбленные помолвлены. Пара посетила футбольный матч в Португалии и журналисты заметили, что на безымянном пальце Джорджины сверкает кольцо с бриллиантом. Позднее, инсайдеры сообщили что Родригес и Роналду планируют свадьбу летом 2018 года.

Джорджина не только подарила будущему мужу дочь, но и нашла общий язык с его детьми от суррогатных матерей — Криштиану-младшим и двойняшками Евой и Мэтью.

Джерело: graziamagazine.ru