Спортивный и обнаженный: Криштиану Роналду снялся в горячей фотосессии
- Вчора, 08:05
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Розсилка
Молодой папа Криштиану Роналду продолжает сводить девушек с ума.
Знаменитый футболист снялся в рекламе собственной марки CR7. Ранее спортсмен представлял нижнее белье, в этот раз он продвигает джинсы. Что ж, посмотрев ролик, так и хочется бежать в зал и приводить себя в форму к Новому году.
Напомним, что совсем недавно Криштиану Роналду стал папой в четвертый раз. Его возлюбленная Джорджина Родригес, с которой популярный футболист не состоит в официальном браке, подарила ему дочку. «Только что на свет появилась Алана Мартина! И новорожденная и ее мама чувствуют себя отлично. Мы все очень счастливы!» — сообщил счастливый папа.
Джорджина не только подарила будущему мужу дочь, но и нашла общий язык с его детьми от суррогатных матерей — Криштиану-младшим и двойняшками Евой и Мэтью.
Джерело: graziamagazine.ru