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    Шоу-биз

    Криштиану Роналду открыл в Мадриде центр по пересадке волос

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    Португальский нападающий &laquo;Ювентуса&raquo;&nbsp;Криштиану Роналду - Криштиану Роналду открыл в Мадриде центр по пересадке волос
    Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду

    Девушка форварда Джорджина Родригес станет руководителем центра

    Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл в Мадриде клинику по пересадке волос. Об этом сообщает TMZ.

    «Имидж очень важен для меня. Поэтому я хочу помочь другим людям вернуть не только волосы, но и уверенность в себе. Я никогда не проходил такую процедуру, но сделаю это при необходимости. Но сейчас волосы на сто процентов мои», — сказал Роналду.

    Ранее сообщалось, что девушка форварда Джорджина Родригес станет руководителем центра. В нём будут работать 150 специалистов, способных выполнять 18 пересадок волос в день. Стоимость пересадки волос в центре Роналду будет начинаться от € 4 тыс.

    В нынешнем сезоне 34-летний Роналду принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, в которых забил 19 голов.

    Джерело: Чемпионат.com

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