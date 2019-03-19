Криштиану Роналду открыл в Мадриде центр по пересадке волос



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Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду

Девушка форварда Джорджина Родригес станет руководителем центра

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл в Мадриде клинику по пересадке волос. Об этом сообщает TMZ.

«Имидж очень важен для меня. Поэтому я хочу помочь другим людям вернуть не только волосы, но и уверенность в себе. Я никогда не проходил такую процедуру, но сделаю это при необходимости. Но сейчас волосы на сто процентов мои», — сказал Роналду.

Ранее сообщалось, что девушка форварда Джорджина Родригес станет руководителем центра. В нём будут работать 150 специалистов, способных выполнять 18 пересадок волос в день. Стоимость пересадки волос в центре Роналду будет начинаться от € 4 тыс.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, в которых забил 19 голов.

Джерело: Чемпионат.com