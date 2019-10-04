Криштиану Роналду расплакался в эфире из-за отца и заявил, что готов жениться



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Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и Криштиану-младший

7 сентября 2005 года в возрасте 52 лет умер отец футболиста

Криштиану Роналду в недавнем интервью британскому журналисту Пирсу Моргану рассказал о своей возлюбленной Джорджине Родригес, воспитании детей, об отношениях с отцом и скандалом об изнасиловании.

Роналду заявил, что мечтает жениться на Родригес, «потому что об этом мечтает его мама». «Джорджина прекрасная мать, и я ей очень горжусь. Конечно, я люблю ее. И однажды мы поженимся».

А когда речь зашла об отце Роналду, футболист расплакался. Напомним, 7 сентября 2005 года в возрасте 52 лет Жозе Диниш Авейро умер. Тяжелое известие застало Криштиану накануне игры сборной Португалии со сборной России в Москве, однако на поле он тогда все равно вышел. Телеведущий Пирс показал футболисту видео, записанное незадолго до отъезда Криштиану на отборочные матчи Чемпионата мира, на котором его отец говорит: «Я очень горжусь сыном».

Роналду не сдержал чувств: «Я никогда раньше не видел это видео. Я думал, что интервью будет забавным, но не ожидал, что буду плакать. Я не знаю, где вы нашли это видео. Мне нужно оно, хочу показать его своей семье. Я не знал своего отца на 100 процентов. Он был алкоголиком. У нас никогда не было обычных разговоров по душам. Все было очень сложно. Он не увидел, как я стал номером один, не застал всех моих наград», – заявил футболист.

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