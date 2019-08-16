Кристен Стюарт застали за поцелуями с новой девушкой: снимки папарацци



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Кристен Стюарт

В личной жизни кинозвезды очередные перемены

Папарацци «поймали» 29-летнюю актрису Кристен Стюарт на свидании с новой возлюбленной в Нью-Йорке. Девушки сидели на крыльце и увлеченно разговаривали. Фотографы запечатлели звезду фильмов «Сумерки» в трогательный момент. Кристен обняла и поцеловала свою избранницу.

Позже девушки отправились в кафе. Влюбленные веселились, а с их счастливых лиц не сходили искренние улыбки.

Снимки папарацци просочились в Сеть. Дотошные фанаты рассекретили имя новой спутницы Стюарт. Ею оказалась сценаристка Дилан Майер.

Напомним, Стюарт заявила о своей нетрадиционной ориентации в 2016 году. «Это сделало мою жизнь более открытой, и я стала намного счастливее», – рассказывала Кристен о каминг-ауте. Актриса увлеклась однополыми отношениями после расставания с Робертом Паттинсоном.