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    Шоу-биз

    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте

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    <p>Кристина Агилера</p> <p>Фото: legion-media/ instagram</p> - Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте

    Кристина Агилера

    Фото: legion-media/ instagram

    Звезда порадовала поклонников откровенными фото

    38-летняя Кристина Агилера приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда примерила костюм, который обнажил ее пышные формы.

    Исполнительница хита Dirty выступила в Лас-Вегасе со своим масштабным шоу The Xperience. Артистка показала несколько провокационных снимков, сделанных в ее гримерке после концерта. Кристина примерила светлое боди, расшитое драгоценными камнями.

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    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте
    Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте

    Наряд имеет сексуальное декольте, которое максимально обнажает грудь певицы. Агилера сделала кричащий макияж – темные стрелки с красными тенями и алые губы. Она собрала волосы в высокий хвост и отказалась от драгоценностей. «Спасибо за радушный прием, Вегас», – написала Кристина.

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