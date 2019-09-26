Кристина Агилера подразнила мужчин грудью в шокирующем декольте



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Кристина Агилера Фото: legion-media/ instagram

Звезда порадовала поклонников откровенными фото

38-летняя Кристина Агилера приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда примерила костюм, который обнажил ее пышные формы.

Исполнительница хита Dirty выступила в Лас-Вегасе со своим масштабным шоу The Xperience. Артистка показала несколько провокационных снимков, сделанных в ее гримерке после концерта. Кристина примерила светлое боди, расшитое драгоценными камнями.

Наряд имеет сексуальное декольте, которое максимально обнажает грудь певицы. Агилера сделала кричащий макияж – темные стрелки с красными тенями и алые губы. Она собрала волосы в высокий хвост и отказалась от драгоценностей. «Спасибо за радушный прием, Вегас», – написала Кристина.