Настя Каменских примерила трендовый лук этой весны
Звезда регулярно восхищает своих многочисленных поклонников стильными выходами
В своем Instagram артистка продемонстрировала эффектный трендовый лук для весны. Так, Каменских позировала в черных велосипедках и удлиненном пиджак в крупную красно-черную клетку с поясом.
Настя дополнила образ туфлями на шпильке и солнцезащитными очками, а также сделала высокий пышный хвост.
instagram.com/kamenskux
«Как ваш день?» - поинтересовалась звезда у подписчиков.
Те не остались равнодушными и принялись засыпать певицу комплиментами, особенно восторгаясь ее стройными ножками.