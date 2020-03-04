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    Настя Каменских примерила трендовый лук этой весны

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    Настя Каменских примерила трендовый лук этой весны

    Звезда регулярно восхищает своих многочисленных поклонников стильными выходами

    В своем Instagram артистка продемонстрировала эффектный трендовый лук для весны. Так, Каменских позировала в черных велосипедках и удлиненном пиджак в крупную красно-черную клетку с поясом.

    Настя дополнила образ туфлями на шпильке и солнцезащитными очками, а также сделала высокий пышный хвост.

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    instagram.com/kamenskux

    «Как ваш день?» - поинтересовалась звезда у подписчиков.

    Те не остались равнодушными и принялись засыпать певицу комплиментами, особенно восторгаясь ее стройными ножками.

    знаменитости фотография Настя Каменских одежда Instagram
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