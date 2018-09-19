Ксения Собчак ждет второго ребенка



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Ксения Собчак

36-летняя Ксения Собчак и 46-летний Максим Виторган станут родителями во второй раз

Как сообщило издание Super, накануне запуска телешоу «Собчак слезам не верит» у телеведущей заметили довольно выступающий животик.

-«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», — заявил изданию Кирилл Суханов, представитель Собчак.

Напомним, что журналистка, телеведущая и политик вместе с мужем уже воспитывают общего ребенка. В ноябре Платону исполнится 2 года.