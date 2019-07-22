Кто из украинских звезд выступил в Юрмале



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Настя Каменских

Многие украинские артисты радуются поездке в Латвию и знакомству с фестивалем Лаймы Вайкуле

С 22 по 25 июля украинские телезрители смогут увидеть международный фестиваль «Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву-2019». На музыкальный праздник съехались более 50 артистов из 15 стран. Среди них и украинские исполнители: Monatik, Настя Каменских (NK), Макс Барских, Maruv, Alekseev, Миша Романова, группы «Время и Стекло» и «Анна-Мария», а также танцевальный коллектив Freedom-ballet.

Настя Каменских (NK) – постоянная участница «Рандеву» – в этот раз подарит латышской публике сольное выступление.

«Я исполню две песни – Peligroso и «Обіцяю». Обе они дороги для меня, и за каждой стоит своя история, – рассказывает артистка. – Благодаря испано-английской Peligroso я стала первой украинской артисткой, которая попала в самый авторитетный международный рейтинг Billboard. Песня неоднократно занимала лидирующие строчки в этом чарте и стала самой ротируемой по версии не менее важного рейтинга Music Choice. «Обіцяю» – это очень личная лирическая песня. С ее помощью я призналась возлюбленному в своих чувствах и открылась перед всем миром. Она очень искренняя, пропитана нежностью и любовью, а каждую строчку в ней я пропустила через себя».

Скандальный дуэт «Анна-Мария» выступит на «Рандеву» впервые и обещает порадовать зрителей своей новой песней на украинском языке.

Monatik также радуется поездке в Прибалтику и знакомству с фестивалем Лаймы Вайкуле. На «Рандеву» артист исполнит заглавный хит третьего сольного альбома «Love It ритм» и музыкальное попурри. «Я очень люблю Вильнюс, Ригу, Таллин, Юрмалу, – рассказывает Monatik. – Мне безгранично импонирует отношение местных людей к своим культурным ценностям, то, как они сумели сохранить свою архитектуру. Это очень впечатляет. Латвийские зрители – очень гостеприимные люди, они всегда тепло принимают артистов. Именно на выступлении в Риге меня впервые попросили исполнить на бис стихотворение «Моим». Это было очень впечатляюще! С огромным удовольствием едем в Юрмалу на «Рандеву», а уже в августе вернемся сюда с сольным выступлением».

«Рандеву» с Лаймой Вайкуле покажут с 22 по 25 июля в 21:00 на телеканале «Интер».