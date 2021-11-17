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    Кто удостоился чести получить звание человек года-2021?

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    Кто удостоился чести получить звание человек года-2021?

    Том Холланд про фильм «Человек-Паук»

    Журнал GQ огласил список людей за 2021, в котором оказался всем известный актёр Том Холланд. Помимо молодого актёра, этим званием так же наградили рэпера Lil Nas X и игрока НБА Янниса Адетокунбо.

    Люди года. Пост в Твиттере GQ Magazine
    Люди года. Пост в Твиттере GQ Magazine

    Том Холланд удостоился чести получить звание — Человек года 2021, за участие в фильме «Человек паук. Нет пути домой», который ещё не вышел в прокат. Тома называют супергероем года. Сегодня утром выпустили новый трейлер блокбастера Marvel. Премьера фильма запланирована на 16 декабря 2021 года.

    Теги: трейлер НБА Человек года
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    Кто удостоился чести получить звание человек года-2021?