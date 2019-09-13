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    Шоу-биз

    Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили клип на песню к «Ангелам Чарли»

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    <p>Майли Сайрус</p> <p>instagram.com/redcarpetmood/</p> - Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили клип на песню к «Ангелам Чарли»

    Майли Сайрус

    instagram.com/redcarpetmood/

    Песня Donʼt Call Me Angel – саундтрек к новой части шпионского боевика

    Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей выпустили клип на песню Donʼt Call Me Angel («Не зови меня ангелом»), которая вошла в саундтрек к новой части шпионского боевика «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт в главной роли.

    Клип снят в духе самого фильма, а певицы предстают в образе сильных и опасных женщин. Фильм выйдет на российские экраны 14 ноября. Помимо Стюарт в фильме снялись Наоми Скотт и Элла Балинска.

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    Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили клип на песню к «Ангелам Чарли»
    Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили клип на песню к «Ангелам Чарли»
    Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили клип на песню к «Ангелам Чарли»
    Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили клип на песню к «Ангелам Чарли»
    Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили клип на песню к «Ангелам Чарли»
    Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили клип на песню к «Ангелам Чарли»
    Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили клип на песню к «Ангелам Чарли»
    Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили клип на песню к «Ангелам Чарли»
    Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили клип на песню к «Ангелам Чарли»
    Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили клип на песню к «Ангелам Чарли»

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