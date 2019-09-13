Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили клип на песню к «Ангелам Чарли»



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Песня Donʼt Call Me Angel – саундтрек к новой части шпионского боевика

Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей выпустили клип на песню Donʼt Call Me Angel («Не зови меня ангелом»), которая вошла в саундтрек к новой части шпионского боевика «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт в главной роли.

Клип снят в духе самого фильма, а певицы предстают в образе сильных и опасных женщин. Фильм выйдет на российские экраны 14 ноября. Помимо Стюарт в фильме снялись Наоми Скотт и Элла Балинска.

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