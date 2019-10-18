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    Шоу-биз

    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником

    • Розсилка
    <p>Леди Гага</p> <div class="article-pic article-pic__narrow image-count-1"> <div class="image-captions"> <div class="embed-source">Фото: instagram.com/ladygaga/</div> <div></div> </div> </div> - Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником

    Леди Гага

    Фото: instagram.com/ladygaga/

    Жаркое выступление певицы в Лас-Вегасе могло закончиться травмой фаната и артистки

    Леди Гага упала со сцены вместе с поклонником во время исполнения песни на концерте в Лас-Вегасе. Момент случившегося в Twitter разместили присутствовавшие на концерте люди.

    В мировую столицу казино экстравагантная певица приехала, чтобы представить аудитории свое новое шоу Enigma.

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    на весь екран згорнути
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
    Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником

    В какой-то момент исполнение трека пошло не по плану: на сцену выскочил один из ярых фанатов звезды. Разгоряченная исполнением Гага не стушевалась и запрыгнула на незнакомца, а затем стала имитировать не совсем приличные движения. Шокированный поклонник такого поворота событий не ожидал: у мужчины подкосились ноги, и он рухнул вместе с артисткой на руках прямо в зрительный зал. Вслед за этим послышался крик самой Гаги.

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