Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником



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Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga/

Жаркое выступление певицы в Лас-Вегасе могло закончиться травмой фаната и артистки

Леди Гага упала со сцены вместе с поклонником во время исполнения песни на концерте в Лас-Вегасе. Момент случившегося в Twitter разместили присутствовавшие на концерте люди.

В мировую столицу казино экстравагантная певица приехала, чтобы представить аудитории свое новое шоу Enigma.

В какой-то момент исполнение трека пошло не по плану: на сцену выскочил один из ярых фанатов звезды. Разгоряченная исполнением Гага не стушевалась и запрыгнула на незнакомца, а затем стала имитировать не совсем приличные движения. Шокированный поклонник такого поворота событий не ожидал: у мужчины подкосились ноги, и он рухнул вместе с артисткой на руках прямо в зрительный зал. Вслед за этим послышался крик самой Гаги.