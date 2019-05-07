Леди Гага в причудливом мини-платье стала звездой препати Met Gala 2019



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тема Met Gala - «Кэмп: заметки о моде»

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоится ежегодный Бал Института костюма Met Gala. Накануне состоялась вечеринка, посвященная мероприятию.

Среди звездных гостей препати была и 33-летняя Леди Гага (Lady Gaga). Она стала одним из сопредседателей Бала. Певица выбрала для выхода многослойное объемное мини-платье Marc Jacobs с полосатым принтом.

Звезда дополнила экстравагантный наряд черными ботильонами на платформе, оригинальной шляпкой и микро-сумкой Jacquemus. Макияж Леди Гаги сделан с акцентом на глазах — они подчеркнуты ярко-голубыми тенями и стрелкой.

В этом году тема Met Gala - «Кэмп: заметки о моде» (Camp: Notes on Fashion). Автор термина «кэмп» - американская писательница Сьюзен Зонтаг. В 1964 году она выпустила книгу «Заметки о кэмпе». Ключевые элементы стиля: искусственность, гротеск, экстравагантность, ирония и ностальгия.

В апреле стало известно, что артистка разорвала отношения с бойфрендом Кристианом Карино из-за его ревности.