Леди Гага впервые высказалась о расставании с женихом



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Леди Гага с женихом

Певица впервые лично прокомментировала отсутствие на пальце обручального кольца

В феврале официальный представитель Леди Гаги подтвердил сообщения о ее расставании с бойфрендом. По информации осведомленных источников, пара рассталась спокойно, без драматизма, а причиной расторжения помолвки стала ревность Кристиана Карино, не разрешавшего избраннице общаться с друзьями.

Накануне певица впервые лично прокомментировала разрыв с агентом и возлюбленным. В ходе ее шоу в Лас-Вегасе 33-летняя знаменитость, собираясь исполнить композицию «Someone To Watch Over Me», заявила прямо со сцены, что эта песня напомнила ей о былой любви.

«Когда я пела эту песню в прошлый раз, на моем пальце было кольцо. Но теперь все по-другому», – сообщила знаменитость толпе поклонников.

Как напоминает The Daily Mail, Кристиан и Гага начали встречаться в феврале 2017 года после ее неудачной помолвки с актером Тейлором Кинни.