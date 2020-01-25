Легендарный бегун Усейн Болт похвастался эффектной фотографией беременной любовницы



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33-летний спортсмен является рекордсменом мира в беге на 100 и 200 метров, а также эстафете 4 по 100 метров Фото: instagram.com/kasi.b/

Избранница легкоатлета, 30-летняя Каси – директор по маркетингу

Знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт опубликовал в Инстаграм фотографию своей беременной подруги Каси Беннет. На снимке будущая мама стоит на берегу моря, одетая в эффектное красное платье, обнажающее ноги. Заметно, что избранница чемпиона на последнем сроке беременности.

«Я просто хочу сказать, что король или королева совсем скоро будут здесь!» - подписал фото гордый будущий отец.

Пара встречается уже пять лет. В 2016 году Усейн Болт говорил, что мечтает о трех детях, но хочет убедиться в серьезности отношений с подругой. «Я определенно хочу иметь семью, но мы делаем это шаг за шагом. Я не хочу торопиться. Кажется, сейчас не самое лучшее время заводить детей. Но я понимаю, что время всегда неподходящее. Нужно просто решиться и сделать это», - цитирует слова олимпийского чемпиона издание Daily Mail.

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