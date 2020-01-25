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    Шоу-биз

    Легендарный бегун Усейн Болт похвастался эффектной фотографией беременной любовницы

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    <p>33-летний спортсмен является рекордсменом мира в беге на 100 и 200 метров, а также эстафете 4 по 100 метров</p> <div></div> - Легендарный бегун Усейн Болт похвастался эффектной фотографией беременной любовницы

    33-летний спортсмен является рекордсменом мира в беге на 100 и 200 метров, а также эстафете 4 по 100 метров

    Фото: instagram.com/kasi.b/

    Избранница легкоатлета, 30-летняя Каси – директор по маркетингу

    Знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт опубликовал в Инстаграм фотографию своей беременной подруги Каси Беннет. На снимке будущая мама стоит на берегу моря, одетая в эффектное красное платье, обнажающее ноги. Заметно, что избранница чемпиона на последнем сроке беременности.

    «Я просто хочу сказать, что король или королева совсем скоро будут здесь!» - подписал фото гордый будущий отец.

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    Легендарный бегун Усейн Болт похвастался эффектной фотографией беременной любовницы
    Легендарный бегун Усейн Болт похвастался эффектной фотографией беременной любовницы
    Легендарный бегун Усейн Болт похвастался эффектной фотографией беременной любовницы
    Легендарный бегун Усейн Болт похвастался эффектной фотографией беременной любовницы
    Легендарный бегун Усейн Болт похвастался эффектной фотографией беременной любовницы
    Легендарный бегун Усейн Болт похвастался эффектной фотографией беременной любовницы
    Легендарный бегун Усейн Болт похвастался эффектной фотографией беременной любовницы
    Фото: instagram.com/kasi.b/

    Пара встречается уже пять лет. В 2016 году Усейн Болт говорил, что мечтает о трех детях, но хочет убедиться в серьезности отношений с подругой. «Я определенно хочу иметь семью, но мы делаем это шаг за шагом. Я не хочу торопиться. Кажется, сейчас не самое лучшее время заводить детей. Но я понимаю, что время всегда неподходящее. Нужно просто решиться и сделать это», - цитирует слова олимпийского чемпиона издание Daily Mail.

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