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    Ленивая и старая. Известный украинский продюсер высказался о своей подопечной

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    Владимир Бебешко и Мила Нитич - Ленивая и старая. Известный украинский продюсер высказался о своей подопечной
    Владимир Бебешко и Мила Нитич

    Сотрудничество Бебешко с Милой Нитич длилась 10 лет

    Украинский продюсер Владимир Бебешко в программе «Не лги мне» рассказал о конфликте с бывшей подопечйно – певицей Милой Нитич, которая со скандалом ушла от продюсера в 2019 году.

    По словам менеджера, первый раскол произошел в 2016 году, когда концерт артистки в Украинском доме не собрал 500 человек.

    «У нас был "разбор полетов" и тогда он выдал мне такую фразу: "Ты не Алла Пугачева!". И это был первый раз, когда я сказала, что хочу уйти. На что он сказал: "Ну иди, но песни и имя остаются мне". А мне легче было похоронить свое имя чем отдать ему!» – поделилась певица в программе.

    Ситуацию со своей стороны также прокомментировал продюсер Бебешко. По его словам, она "прошибала вокалом и была украинской Уитни Хьюстон". Но из-за якобы собственной лени она за 4 последних года не написала ни одного самостоятельного хита.

    «Она должна была занять статус государственной певицы. Но она мне сказала, что молода. Какая ты молодая?! 30 лет – старая баба и ты всегда выглядела на 40 лет! Ты грузная!.. Я дал ей возможность экспериментировать. Она ленивая. Я не хочу ее обидеть, но это правда!», – заявил Владимир Бебешко.

    Напомним, Мила Нитич громко заявила о себе на проекте «Караоке на майдане» в Киеве в 2008 году. Там она и стала участницей десятого сезона телепроекта «Шанс» и прошла в финал.

    В 2011 году она стала участницей украинского отбора Евровидения – 2011, а также участницей «Голос страны» в составе команды Стаса Пьехи. На вокальный проект она вернулась в 2021 году в составе команды Тины Кароль, однако не смогла попасть в полуфинал.

    За время карьеры она выпустила 14 песен и 1 альбом под названием «Просто быть счастливой» (2015).

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Ленивая и старая. Известный украинский продюсер высказался о своей подопечной