Леонардо Ди Каприо обвинили в пожарах в лесах Амазонии



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Президент дважды обвинил актера в пятницу, сделав заявления в фейбсуке и на встрече со сторонниками

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Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил оскароносного актера Леонардо Ди Каприо в причастности к поджогам лесов Амазонии. Об этом сообщает Deadline.

По словам Болсонару, Ди Каприо финансирует неправительственные организации (НПО), которые предположительно стоят за лесными пожарами. Бразильский лидер полагает, что на такую деятельность голливудский актер потратил не менее $500 тысяч.

«Ди Каприо – классный парень, не так ли? Платит деньги, чтобы поджигали леса. Снимают фото, отправляют его в НПО, та ее распространяет, связывается с Леонардо Ди Каприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов. Леонардо Ди Каприо, ты причастен к пожарам в Амазонии», – цитирует Болсонару газета Estadao.

Президент дважды обвинил актера в пятницу, сделав заявления в фейбсуке и на встрече со сторонниками. Многие СМИ, в том числе The Guardian и Associated Press, называют обвинения ложными или отмечают, что конкретных доказательств, подтверждающих обвинения, нет.