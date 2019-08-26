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    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров

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    Леонардо Ди Каприо - Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо

    Дым от пожаров добрался до городов, из-за чего в Сан-Паулу небо заволокло черным дымом

    Американский актер Леонардо ДиКаприо пообещал выделить $5 миллионов, чтобы спасти леса Амазонии от пожаров. Об этом он написал в своем Инстаграме.

    Актер объявил, что Earth Alliance, организация, которую он сформировал в прошлом месяце вместе с благотворителями Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом, создала чрезвычайный фонд Amazon Forest. Эта организация будет заниматься помощью коренным жителям, пострадавшим от пожаров, а также компаниям, которые пытаются остановить пожары.

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    Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

    Помимо обещанных $5 миллионов Earth Alliance также собирает пожертвования, чтобы помочь восстановить бразильский тропический лес, который активисты назвали легкими планеты.

    Тропические леса в Амазонии охвачены сильным огнем. С начала года зафиксировано более 74 тысяч очагов лесных пожаров, что на 85% больше, чем годом ранее.

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    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров
    Леонардо Ди Каприо пожертвует $5 миллионов на спасение лесов Амазонии от пожаров

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    актер
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