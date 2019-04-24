  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров»

    • Розсилка
    Фото: imdb - Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров»
    Фото: imdb

    Новая картина будет основана на романе Линдсея Грэшема

    Голливудский актер Леонардо Ди Каприо ведет переговоры об участии в новом триллере Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров». Сценарий к картине написал также Доль Торо в соавторстве с Кимом Морганом, также режиссер вместе с Дж. Майлзом Дейлом будет продюсировать новый триллер.

    Новая картина станет переделкой другого фильма 1947 года о коррумпированном мошеннике, который вместе с женским психиатром обманывают людей. Оба фильма основаны на романе Линдсея Грэшема, пишет Deadline.

    Напомним, в настоящее время Леонардо Ди Каприо занят в съемках другого фильма, который снимает Квентин Тарантино, «Однажды в Голливуде». Уже известно, что на широкие экраны картина выйдет в июле 2019 года. А пока Лео интригует своих подписчиков в Instagram постерами нового фильма.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров»
    Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров»
    Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров»
    Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров»
    Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров»
    Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров»
    Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров»
    Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров»
    Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров»
    Фото: imdb

     Читайте также: Опубликован трейлер драмы о путешествиях во времени «Увидимся вчера».


     

    кино актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ