Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров»



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Фото: imdb

Новая картина будет основана на романе Линдсея Грэшема

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо ведет переговоры об участии в новом триллере Гильермо Дель Торо «Аллеи кошмаров». Сценарий к картине написал также Доль Торо в соавторстве с Кимом Морганом, также режиссер вместе с Дж. Майлзом Дейлом будет продюсировать новый триллер.

Новая картина станет переделкой другого фильма 1947 года о коррумпированном мошеннике, который вместе с женским психиатром обманывают людей. Оба фильма основаны на романе Линдсея Грэшема, пишет Deadline.

Напомним, в настоящее время Леонардо Ди Каприо занят в съемках другого фильма, который снимает Квентин Тарантино, «Однажды в Голливуде». Уже известно, что на широкие экраны картина выйдет в июле 2019 года. А пока Лео интригует своих подписчиков в Instagram постерами нового фильма.



