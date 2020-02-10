Как выглядели звезды на афтепати «Оскара-2020». Фото с вечеринки Vanity Fair



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Сестры Кардашьян затмили красуню дорожку своими невероятными нарядами

Звезды традиционно порадовали безупречным чувством стиля

После триумфа корейской команды фильма «Паразиты» на «Оскаре», звезды переезжают на традиционную вечеринку журнала Vanity Fair, где к звездам кинематографа прибавились модели, инфлюенсеры, певцы и другие знаменитости. Естественно, только ступив на ковровую дорожку вечеринку затмили сестры Ким и Кайли в роскошных нарядах.

Эмили Ратаковски, похоже, решила в очередной раз прорекламировать себя в качестве бельевой модели и постаралась выбрать наиболее откровенный наряд. И несмотря на то, что Джастин Бибер анонсировал новый альбом в День всех влюбленных, его жена Хейли позировала фотографам в гордом одиночестве, хотя все надеялись, что Джастин тоже придет.