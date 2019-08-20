Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако



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Анна Корсун instagram.com/maruvofficial/

Артистки повеселили граждан страны-агрессора

Популярные украинские певицы, Светлана Лобода и Марув, выступили на фестивале Russian Music в Монте-Карло.

В серебристое боди с глубоким декольте полураздетая Лобода исполнила песню «А может к черту любовь», взбудоражив весь зал.

После выступления певица устроила жаркую вечеринку, где собрала аншлаг из отдыхающих в Монте-Карло россиян.В финале разгоряченная звезда залезла на стол и начала зажигать под собственный хит «Суперзвезда» – Светлану снимали на телефоны друзья и посетители заведения.

36-летней Лободе буквально наступает на пятки по популярности в этом году 27-летняя Анна Корсун, известная как Maruv. Артистка устроила на сцене откровенное шоу. Во время исполнения одного из своих хитов девушка, облаченная в красный латекс, страстно поцеловала свою танцовщицу.