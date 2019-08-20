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    Шоу-биз

    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако

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    <p>Анна Корсун</p> <p>instagram.com/maruvofficial/</p> - Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако

    Анна Корсун

    instagram.com/maruvofficial/

    Артистки повеселили граждан страны-агрессора

    Популярные украинские певицы, Светлана Лобода и Марув, выступили на фестивале Russian Music в Монте-Карло.

    В серебристое боди с глубоким декольте полураздетая Лобода исполнила песню «А может к черту любовь», взбудоражив весь зал.

    После выступления певица устроила жаркую вечеринку, где собрала аншлаг из отдыхающих в Монте-Карло россиян.В финале разгоряченная звезда залезла на стол и начала зажигать под собственный хит «Суперзвезда» – Светлану снимали на телефоны друзья и посетители заведения.

    36-летней Лободе буквально наступает на пятки по популярности в этом году 27-летняя Анна Корсун, известная как Maruv. Артистка устроила на сцене откровенное шоу. Во время исполнения одного из своих хитов девушка, облаченная в красный латекс, страстно поцеловала свою танцовщицу.

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    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако
    Лесбийские поцелуи и танцы на столе: как украинские певицы развлекают россиян в Монако

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    певица Maruv новости
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