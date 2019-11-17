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    «Лей, не жалей»: Макс Барских раскрыл название и дату релиза первого сингла из альбома «1990»

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    «Лей, не жалей»: Макс Барских раскрыл название и дату релиза первого сингла из альбома «1990»
    instagram.com/max_barskih

    Релиз шестого полноформатного альбома «1990» состоится в рамках второго мирового тура Nezemnaya 2020

    Премьера будущего хита состоится 22 ноября на всех цифровых площадках мира. 

    Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram, разместив три оригинальных тизера с анимированной обложкой сингла.

    «Пятница - как сознательный выбор! Вера в уникальность каждого дня - как религия! Я пою только то, во что верю. Не жалей, смотри вперед и создавай свое завтра», - комментирует будущую премьеру Барских.

    Специально к выходу пластинки, которая завершит туманотрилогию, артист и его команда запустила интерактивную музыкальную игру. 

    Поклонники Барских будут угадывать страну и город, где впервые прозвучит новая песня из альбома перед ее официальным релизом на цифровых площадках.


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