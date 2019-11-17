«Лей, не жалей»: Макс Барских раскрыл название и дату релиза первого сингла из альбома «1990»
Релиз шестого полноформатного альбома «1990» состоится в рамках второго мирового тура Nezemnaya 2020
Премьера будущего хита состоится 22 ноября на всех цифровых площадках мира.
Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram, разместив три оригинальных тизера с анимированной обложкой сингла.
«Пятница - как сознательный выбор! Вера в уникальность каждого дня - как религия! Я пою только то, во что верю. Не жалей, смотри вперед и создавай свое завтра», - комментирует будущую премьеру Барских.
Специально к выходу пластинки, которая завершит туманотрилогию, артист и его команда запустила интерактивную музыкальную игру.
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⠀ Ни о чем не жалей, Лучше точно не бывает. Всё, что не ранит делает сильней. Завтра никто не отменяет, Этой ночью свою душу: Лей-лей, не жалей, Плавают лица. Лей-лей, не жалей, Надо забыться. Лей-лей, не жалей, И с новой страницы. Лей-лей, не жалей, Лей, не жалей, лей. 22 ноября. #ЛейНеЖалей #новыйальбом1990 #MAXBARSKIH Ed by @ianamazana D by @shu.name #BADOEV2019
Поклонники Барских будут угадывать страну и город, где впервые прозвучит новая песня из альбома перед ее официальным релизом на цифровых площадках.