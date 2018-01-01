Лиам Пейн готовится к расставанию с Шерил Коул

Артист нанял адвокатов для консультации

Совсем недавно певица Шерил Коул подогрела слухи о помолвке с экс-солистом группы One Direction Лиамом Пейном, появившись на приеме в Сент-Джеймском дворце с кольцом на безымянном пальце левой руки. Но теперь британские СМИ получили совсем иные "вводные данные": если верить инсайдерам, Шерил и Лиам близки к расставанию. Как сообщает MailOnline,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лиам Пейн и Шерил Коул

Артист нанял адвокатов для консультации

Совсем недавно певица Шерил Коул подогрела слухи о помолвке с экс-солистом группы One Direction Лиамом Пейном, появившись на приеме в Сент-Джеймском дворце с кольцом на безымянном пальце левой руки. Но теперь британские СМИ получили совсем иные "вводные данные": если верить инсайдерам, Шерил и Лиам близки к расставанию.

Как сообщает MailOnline, 24-летний Пейн уже обратился к адвокатам, чтобы получить консультацию касаемо их расставания с 34-летней Коул. Якобы певец хочет уберечь свое состояние - которое приравнивается к 54 миллионам фунтов стерлингов, а также иметь возможность регулярно видеться с их с Шерил общим ребенком - 11-месячным сыном Бэаром. Состояние Коул, к слову, близко к 20 миллионам фунтов стерлингов.

Это очень печально - они пытались спасти отношения, но безуспешно. Их роман находится под угрозой, - рассказал источник.

Стоит отметить, что 24-летний Лиам и 34-летняя Шерил познакомились на шоу The X Factor в 2010 году, где Лиам и его будущие коллеги по группе Зейн Малик, Гарри Стайлс, Луи Томлинсон и Найл Хоран были участниками, а Шерил – судьей проекта. Отношения пары начались в 2016 году, и в феврале того же года их впервые начали замечать вместе. В марте 2017-го Лиам и Шерил стали родителями сына, которого назвали Бэар.