Беременная Хлое Кардашьян и отец ее будущего сходили на баскетбольную вечеринку

Совместные выходы Хлое Кардашьян и ее бойфренда Тристана Томпсона можно пересчитать по пальцам

После объявления о беременности Хлое еще не появлялась с возлюбленным в свете и решила сделать это только в минувшие выходные - во время вечеринки Klutch Sports Group в Лос-Анджелесе. Хлое поддержала Тристана на мероприятии, гостями которого стали баскетболисты, участвовавшие в All-Star Game 2018 года, и их вторые половинки. Пополнение в



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Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

Совместные выходы Хлое Кардашьян и ее бойфренда Тристана Томпсона можно пересчитать по пальцам

После объявления о беременности Хлое еще не появлялась с возлюбленным в свете и решила сделать это только в минувшие выходные - во время вечеринки Klutch Sports Group в Лос-Анджелесе. Хлое поддержала Тристана на мероприятии, гостями которого стали баскетболисты, участвовавшие в All-Star Game 2018 года, и их вторые половинки.

Пополнение в семье Хлое с бойфрендом Тристаном Томпсоном ожидают в апреле этого года. Хлое долго ждала новости о своей беременности, и когда тест оказался положительным, не могла в это поверить.

«Моя самая большая мечта сбылась! Мы ждем ребенка! Я долго и с удивлением этого ждала, но, оказывается, Бог все это время вынашивал свой план. Он знал, что делал. Я просто должна была ему верить и быть терпеливой. Я все еще порой не могу осознать, что наша любовь создала жизнь. Тристан, спасибо за то, что любишь меня именно так! Спасибо за то, что видишь во мне свою королеву! Спасибо за то, что позволяешь мне чувствовать себя красивой на всех этапах нашей жизни. Ну, а самое большое спасибо тебе, Тристан, за то, что благодаря тебе я стану мамой! Ты сделал этот опыт для меня еще более волшебным, чем я могла вообразить! Я никогда не забуду, насколько замечательным ты был в течение всего этого времени. Спасибо, любимый, за то, что делаешь меня такой счастливой!»- написала Хлое под одним из снимков с животом в конце 2017 года.

Джерело: Hello!