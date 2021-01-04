Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)

Модель опубликовала новость о победе в своем Instagram-аккаунте и получила множество восторженных комментариев

Модель израильского происхождения Яэль Шелбию (Yael Shelbia) признали женщиной с самым красивым лицом в мире. Полный список опубликован на YouTube-канале TC Candler, которая ежегодно публикует рейтинг Independent Critics — список 100 наиболее привлекательных людей планеты.

19-летняя израильтянка впервые возглавила рейтинг, опередив по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Лису Манобан (Lalisa Manoban), австралийскую модель Мейку Вуллард (Meika Woollard) и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй (Chou Tzu-yu).

При этом сама Шелбия уже неоднократно оказывалась в списке 100 самых красивых женщин — в 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе.

Модель опубликовала новость о победе в своем Instagram-аккаунте и получила множество восторженных комментариев. «Поздравляем тебя! Ты действительно номер один», «Ты заслуживаешь победы как никто другой. Наша королева», «Я молилась на то, чтобы ты выиграла! Как я рада, что это случилось», — писали фанаты Шелбии.

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