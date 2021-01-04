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    Шоу-биз

    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)

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    19-летняя модель Яэль Шелбия - Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    19-летняя модель Яэль Шелбия
    Фото: @yaelshelbia / Instagram

    Модель опубликовала новость о победе в своем Instagram-аккаунте и получила множество восторженных комментариев

    Модель израильского происхождения Яэль Шелбию (Yael Shelbia) признали женщиной с самым красивым лицом в мире. Полный список опубликован на YouTube-канале TC Candler, которая ежегодно публикует рейтинг Independent Critics — список 100 наиболее привлекательных людей планеты.

    19-летняя израильтянка впервые возглавила рейтинг, опередив по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Лису Манобан (Lalisa Manoban), австралийскую модель Мейку Вуллард (Meika Woollard) и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй (Chou Tzu-yu).

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    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    Лицо 19-летней израильтянки признали самым красивым в мире (фото)
    instagram.com/yaelshelbia/

    При этом сама Шелбия уже неоднократно оказывалась в списке 100 самых красивых женщин — в 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе.

    Модель опубликовала новость о победе в своем Instagram-аккаунте и получила множество восторженных комментариев. «Поздравляем тебя! Ты действительно номер один», «Ты заслуживаешь победы как никто другой. Наша королева», «Я молилась на то, чтобы ты выиграла! Как я рада, что это случилось», — писали фанаты Шелбии.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Криштиану Роналду стал первым человеком, набравшим 250 миллионов подписчиков в Instagram.

    Также один из постов футболиста набрал самое большое количество лайков в 2020 году

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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