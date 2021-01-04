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    Шоу-биз

    56-летняя Моника Беллуччи c крокодилами на шее поздравила фанатов с праздниками

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    <p>Итальянская актриса Моника Беллуччи в первый день 2021 года удивила поклонников</p> <div></div> - 56-летняя Моника Беллуччи c крокодилами на шее поздравила фанатов с праздниками

    Итальянская актриса Моника Беллуччи в первый день 2021 года удивила поклонников

    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Звезда примерила знаменитое украшение

    56-летняя актриса Моника Беллуччи редко балует мужчин своими фотографиями. Однако на днях она сделала подарок для фолловеров. Кинозвезда обнародовала впечатляющие кадры.

    Бывшая жена Венсана Касселя позировала в белой блузе, которую эротично расстегнула, показав загорелую зону декольте. Шею инстадивы украсило ожерелье в виде двух крокодильчиков от ювелирного дома Cartier.

    instagram.com/monicabellucciofficiel/
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Кавалер ордена Почетного легиона обратилась к поклонникам на трех языках – итальянском, английском и французском. «Счастливого и здорового Нового года всем», — пожелала Моника.

    Подписчики актрисы пришли в восторг от фотографий. «Потрясающая женщина!», «Абсолютно красивая», «Секс-бомба с крокодилами на шее!», «Ярким от природы женщинам подходят такие украшения. Выглядит целостно и эффектно», — написали пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель похвасталась необычной татуировкой.

    Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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