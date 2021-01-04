56-летняя Моника Беллуччи c крокодилами на шее поздравила фанатов с праздниками

Итальянская актриса Моника Беллуччи в первый день 2021 года удивила поклонников

Звезда примерила знаменитое украшение

56-летняя актриса Моника Беллуччи редко балует мужчин своими фотографиями. Однако на днях она сделала подарок для фолловеров. Кинозвезда обнародовала впечатляющие кадры.

Бывшая жена Венсана Касселя позировала в белой блузе, которую эротично расстегнула, показав загорелую зону декольте. Шею инстадивы украсило ожерелье в виде двух крокодильчиков от ювелирного дома Cartier.

instagram.com/monicabellucciofficiel/

Кавалер ордена Почетного легиона обратилась к поклонникам на трех языках – итальянском, английском и французском. «Счастливого и здорового Нового года всем», — пожелала Моника.

Подписчики актрисы пришли в восторг от фотографий. «Потрясающая женщина!», «Абсолютно красивая», «Секс-бомба с крокодилами на шее!», «Ярким от природы женщинам подходят такие украшения. Выглядит целостно и эффектно», — написали пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель похвасталась необычной татуировкой.

Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.