В одном «дождике». Оля Цибульская встретила 2021 год в чем смогла (фото)

Артистка очаровала фигурой

Украинская певица Оля Цибульская, которая месяц назад в ванной игриво прикрыла грудь полотенцем, продолжает будоражить воображение поклонников.

На этот раз смелая артистка продемонстрировала свою стройную фигуру топлес. На странице в Instagram исполнительница разместила откровенные фотографии, на которых позирует без верха от белья.

Бюст Цибульская прикрывает дождиком. Оля позирует спиной к камере и тем самым демонстрирует упругие ягодицы. Игривый образ певицы дополнил красный кепи, белый фартук и атласные белые босоножки.

«Привет, 2021. Я так много ждала от бывшего, что он сдулся. Поэтому смело заходи и не стесняйся. Сорри, встречаю в чем была», - подписала фото Цибульская.

Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель похвасталась необычной татуировкой.

Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.