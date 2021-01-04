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    Шоу-биз

    В одном «дождике». Оля Цибульская встретила 2021 год в чем смогла (фото)

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    <p>Певица Оля Цибульская топлес похвасталась упругими ягодицами</p> <div></div> - В одном «дождике». Оля Цибульская встретила 2021 год в чем смогла (фото)

    Певица Оля Цибульская топлес похвасталась упругими ягодицами

    instagram.com/cybulskaya/

    Артистка очаровала фигурой

    Украинская певица Оля Цибульская, которая месяц назад в ванной игриво прикрыла грудь полотенцем, продолжает будоражить воображение поклонников.

    На этот раз смелая артистка продемонстрировала свою стройную фигуру топлес. На странице в Instagram исполнительница разместила откровенные фотографии, на которых позирует без верха от белья.

    Бюст Цибульская прикрывает дождиком. Оля позирует спиной к камере и тем самым демонстрирует упругие ягодицы. Игривый образ певицы дополнил красный кепи, белый фартук и атласные белые босоножки.

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    В одном «дождике». Оля Цибульская встретила 2021 год в чем смогла (фото)
    В одном «дождике». Оля Цибульская встретила 2021 год в чем смогла (фото)
    instagram.com/cybulskaya/

    «Привет, 2021. Я так много ждала от бывшего, что он сдулся. Поэтому смело заходи и не стесняйся. Сорри, встречаю в чем была», - подписала фото Цибульская.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель похвасталась необычной татуировкой.

    Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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