Лидер группы «Бумбокс» разводится с женой. Что известно о его новых романтических отношениях

Андрей Хливнюк официально расстается с супругой Анной Копыловой

Фронтмен украинской группы «Бумбокс» Андрей Хливнюк официально расстается с супругой Анной Копыловой. Пара состояла в браке 11 лет. Так, 5 ноября в Шевченковском суде Киева было запланировано слушание о расторжении брака музыканта и режиссера и артдиректора издательства. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Анна – дочь бывшего главы НАК «Нефтегаз Украина». И якобы именно она была инициатором развода. С Андреем Хливнюком они поженились в 2010-м и за это время родили двоих детей – сына и дочь.

Впервые о разрыве отношений супругов стало известно еще в феврале прошлого года. Тогда телеведущая ТСН Соломия Витвицкая пыталась узнать это у самого Хливнюка. Его ответ она опубликовала в своем Телеграмм-канале: «Да это, блин, не ваше дело! Как бы так поступить, чтобы не послать вас? Это похоже на ответ, или не очень? Идите в жопу».

Завел ли певец новые отношения – неизвестно. Но то, что они были, накануне подтвердила украинская топ-модель Наталья Гоций, которая недавно снялась в клипе группы «Бумбокс».

Наталья Гоций. Фото: instagram.com/nataliiagotsii

«Уже не романтические отношения, но мы в прекрасных, прекрасных отношениях двух взрослых людей, которых связывали романтические отношения», – прокомментировала модель.

На заседание суда Андрей Хливнюк и Анна Копылова не приехали – передали соответствующие документы в суд, чтобы дело было рассмотрено без них.

Ранее сообщалось, что известный музыкант, фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает