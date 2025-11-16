Лідер популярного українського гурту потрапив до лікарні

45-річному вокалісту стало зле ввечері 13 листопада

Фронтмен українського рок-гурту Skai Олег Собчук опинився в лікарні після різкого погіршення самопочуття. Про це повідомляє «Главком».

Так, музиканту діагностували передінфарктний стан, тож його негайно госпіталізували та взяли під цілодобовий нагляд лікарів. Про це повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook.

Як зазначили учасники Skai, 45-річному вокалісту стало зле ввечері 13 листопада. Завдяки швидкій реакції медиків стан артиста вдалося стабілізувати. Однак деякий час він перебував у медзакладі під посиленим спостереженням.

Однак, через деякий час цей допис був видалений, що дещо спантеличило прихильників.

Усі крапки над «і» розставив сам Собчук. Він вийшов на зв'язок у Facebook та розповів, як почувається зараз.

«Жити буду», – лаконічно зазначив Олег.

Відомо, що на кінець осені у гурту Skai заплановано кілька концертів як в Україні, так і в Європі.

Раніше відомий український рок-музикант Олег Собчук, який у 2023-му розлучився зі своєю дружиною Марією, оголосив про зміни в особистому житті. Фронтмен гурту «Скай» повідомив, що його серце зайняте і поруч з ним є кохана людина.

Як відомо, з попередньою дружиною Олег був у шлюбі 20 років. Однак у листопаді 2023-го вони оголосили про розлучення. Тоді колишня музиканта розповідала, що їхні стосунки були токсичними та навіть називала ексчоловіка аб'юзером. Після розриву з виконавцем Марія оприлюднила в соцмережах листування з артистом, як підтвердження його токсичності. У повідомленні Собчук називав колишню «невдячним створінням».

Тоді на оприлюднення особистого спілкування відреагував сам співак. Він написав у своєму Facebook: «Ми з моєю вже колишньою дружиною Марією Собчук розбіглись ще до війни, а з травня цього року ми офіційно розлучені. Надто в подробиці вдаватись не буду і, якщо чесно, не хочу. Все ок. З дітьми все добре. Умови відповідних договорів виконую. Життя продовжується».

Наразі Олег не спілкується з ексдружиною, але, за його словами, стосунки з їхніми спільними дітьми – донькою Тетяною та сином Арсеном у нього не погіршилися.

Також на концерті гурту «Скай» в столиці сталося непередбачуване.