Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Помер співзасновник і басист «Limp Bizkit» Сем Ріверс

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У 2015 році Ріверс залишив «Limp Bizkit» на кілька років
фото з відкритих джерел

Музикант пішов з життя у віці 48 років

Американська ню-метал група «Limp Bizkit» повідомила про смерть свого співзасновника та басиста Сема Ріверса. Музикант помер у віці 48 років. Причина смерті наразі не розголошується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Від першої ноти, яку ми виконали разом, Сем приносив світло та ритм, які неможливо замінити. Його талант був природним, присутність – незабутньою, серце – величезним», – йдеться в заяві, опублікованій гуртом.

Гурт «Limp Bizkit», до складу якого входять Фред Дерст, Джон Отто, DJ Lethal і тепер уже покійний Сем Ріверс, був заснований у 1994 році. Завдяки унікальному поєднанню хіп-хопу та року, а також яскраво емоційним текстам, колектив став визначальним для ню-метал сцени кінця 90-х і початку 2000-х років.

Серед їхніх найуспішніших альбомів – «Significant Other», «Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water», а також такі відомі сингли, як «Take a Look Around» та хіт номер один «Rollin’ (Air Raid Vehicle)». У 2000 році Сем Ріверс отримав престижну премію «Gibson» як найкращий басист.

«Ми пережили стільки моментів – шалені, тихі, прекрасні – і кожен із них був особливим, бо Сем був поруч», – додали музиканти у своїй заяві.

У 2015 році Ріверс залишив «Limp Bizkit» на кілька років, що було пов’язано з хворобою печінки, спричиненою, за його власними словами, «надмірним вживанням алкоголю».

Тоді Ріверс повідомляв про успішне лікування: «Я кинув пити і робив усе, що казали лікарі. Мені провели лікування від алкоголю та трансплантацію печінки, яка підійшла ідеально».

Попри проблеми зі здоров'ям, музикант продовжував працювати з гуртом. Гурт випустив новий сингл «Making Love to Morgan Wallen» у вересні та виступив на «Reading Festival» у серпні. Їхній останній студійний альбом «Still Suck» вийшов чотири роки тому.

Нагадаємо, Ейс Фрейлі, гітарист-засновник рок-гурту Kiss, помер у віці 74 років. Це підтвердила його родина.

«Ми повністю розбиті горем і зневірені. У його останні хвилини нам пощастило оточити його любов'ю, турботою, спокійними словами, думками, молитвами та намірами, коли він покидав цей світ. Ми бережемо всі його найкращі спогади, його сміх і вшановуємо його силу та доброту, якими він обдаровував інших», – йдеться в заяві.

Ця новина з'явилася лише через кілька тижнів після того, як Фрейлі скасував решту своїх концертів у 2025 році «через деякі тривалі медичні проблеми».

Читайте також:

Теги: музикант смерть музика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок обстрілу Львівщини загинула ціла родина
Кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 31% від початку року – звіт ООН
Сьогодні, 05:58
Арсеній Насіковський відігравав активну роль в операційних проєктах DIM, курував будівельні й інвестиційні напрямки
Помер 21-річний син великого київського забудовника
16 жовтня, 18:37
За словами Олександра, в окупації було важко, він із дружиною наймалися на роботу у полях, аби якось вижити
Українець із Нової Каховки розповів, як окупанти змусили його воювати за Росію
11 жовтня, 21:14
У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю
У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю через відмову співати російською
11 жовтня, 16:33
Продюсер та артистка співпрацювали 10 років, але контракту між ними не було
Міла Нітіч розповіла про останні зустрічі з продюсером Бебешком та його слова про покарання
11 жовтня, 14:20
Для Кремля вигідно використовувати найманців, адже смерть іноземця не викликає суспільного резонансу в Росії
Росія почала масово вербувати кубинців на війну проти України – Forbes
8 жовтня, 01:58
Непал потерпає від повеней та зсувів: щонайменше 47 загиблих
Непал потерпає від повеней та зсувів: щонайменше 47 загиблих
5 жовтня, 23:25
Єлизавета Хоровінкіна почала займатися гімнастикою у чотири роки
Померла 20-річна титулована українська художня гімнастка
5 жовтня, 20:58
У Москві помер колишній головред журналу «Огонек» Віталій Коротич
Помер український поет Віталій Коротич, який жив у Москві і підтримав російську агресію
30 вересня, 15:11

Шоу-біз

Помер співзасновник і басист «Limp Bizkit» Сем Ріверс
Помер співзасновник і басист «Limp Bizkit» Сем Ріверс
Хто не пускає Олю Полякову на Євробачення? Продюсер назвав «винних» і закликав переглянути правила
Хто не пускає Олю Полякову на Євробачення? Продюсер назвав «винних» і закликав переглянути правила
Оля Полякова залучила ЛГБТ-хор та штучний інтелект для нового кліпу (відео)
Оля Полякова залучила ЛГБТ-хор та штучний інтелект для нового кліпу (відео)
Хвора Белла Хадід запалила на шоу Victoria’s Secret в компанії супермоделей (відео)
Хвора Белла Хадід запалила на шоу Victoria’s Secret в компанії супермоделей (відео)
Брат загиблого на війні Максима Неліпи висунув претензії до Вікіпедії
Брат загиблого на війні Максима Неліпи висунув претензії до Вікіпедії
Alyona Alyona розказала, як вони з Jerry Heil хотіли порушити правила Нацвідбору на Євробачення
Alyona Alyona розказала, як вони з Jerry Heil хотіли порушити правила Нацвідбору на Євробачення

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua