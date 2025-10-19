Помер співзасновник і басист «Limp Bizkit» Сем Ріверс

У 2015 році Ріверс залишив «Limp Bizkit» на кілька років

Музикант пішов з життя у віці 48 років

Американська ню-метал група «Limp Bizkit» повідомила про смерть свого співзасновника та басиста Сема Ріверса. Музикант помер у віці 48 років. Причина смерті наразі не розголошується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Від першої ноти, яку ми виконали разом, Сем приносив світло та ритм, які неможливо замінити. Його талант був природним, присутність – незабутньою, серце – величезним», – йдеться в заяві, опублікованій гуртом.

Гурт «Limp Bizkit», до складу якого входять Фред Дерст, Джон Отто, DJ Lethal і тепер уже покійний Сем Ріверс, був заснований у 1994 році. Завдяки унікальному поєднанню хіп-хопу та року, а також яскраво емоційним текстам, колектив став визначальним для ню-метал сцени кінця 90-х і початку 2000-х років.

Серед їхніх найуспішніших альбомів – «Significant Other», «Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water», а також такі відомі сингли, як «Take a Look Around» та хіт номер один «Rollin’ (Air Raid Vehicle)». У 2000 році Сем Ріверс отримав престижну премію «Gibson» як найкращий басист.

«Ми пережили стільки моментів – шалені, тихі, прекрасні – і кожен із них був особливим, бо Сем був поруч», – додали музиканти у своїй заяві.

У 2015 році Ріверс залишив «Limp Bizkit» на кілька років, що було пов’язано з хворобою печінки, спричиненою, за його власними словами, «надмірним вживанням алкоголю».

Тоді Ріверс повідомляв про успішне лікування: «Я кинув пити і робив усе, що казали лікарі. Мені провели лікування від алкоголю та трансплантацію печінки, яка підійшла ідеально».

Попри проблеми зі здоров'ям, музикант продовжував працювати з гуртом. Гурт випустив новий сингл «Making Love to Morgan Wallen» у вересні та виступив на «Reading Festival» у серпні. Їхній останній студійний альбом «Still Suck» вийшов чотири роки тому.

Нагадаємо, Ейс Фрейлі, гітарист-засновник рок-гурту Kiss, помер у віці 74 років. Це підтвердила його родина.

«Ми повністю розбиті горем і зневірені. У його останні хвилини нам пощастило оточити його любов'ю, турботою, спокійними словами, думками, молитвами та намірами, коли він покидав цей світ. Ми бережемо всі його найкращі спогади, його сміх і вшановуємо його силу та доброту, якими він обдаровував інших», – йдеться в заяві.

Ця новина з'явилася лише через кілька тижнів після того, як Фрейлі скасував решту своїх концертів у 2025 році «через деякі тривалі медичні проблеми».