«Передамо привіт тьоті»: Пивоваров зіграв у Палаці спорту на барабанах і втер носа журналістці Суспільного

Пивоваров зі сцени розповів про наклеп з боку Суспільного Культура та довів, що грає наживо

Після критики з боку журналістки Суспільного музикант продемонстрував справжню гру на барабанах

Заслужений артист України Артем Пивоваров спростував чутки про те, що він під фонограму грає на барабанах. Про це повідомив співак на своїй сторінці у Facebook.

Раніше журналістка «Суспільне Культури» Юлія Ткачук у своєму влозі з концерту у Палаці Спорту заявила, що барабани артиста нібито не були підключені.

Під час наступного концерту Пивоваров зі сцени звернувся до глядачів і розповів про наклеп з боку «Суспільне Культури», запевнивши, що грає наживо. Він запросив маленького фаната на сцену, передав привіт журналістці та продемонстрував справжню гру на барабанах.

Після виступу у соцмережах Суспільного з’явилося відео, на якому журналістка пояснила, чому вирішила, що артист нібито грав на барабанах під фонограму.

«У відео я сказала, що Артем грав на непідключених барабанах. Я стояла біля них і не чула звук моніторів – тільки сам інструмент. Мікрофонів на місці я не побачила. Як ви бачите, окуляри я ношу не дарма. Цей сет мікрофонів дещо відрізнявся від того, який я зазвичай бачу на концертах, тому я подумала, що їх немає. Порадившися з музикантами, я зрозуміла, що помилялась. Артеме, вибачте. До речі, саме шоу я хвалю в репортажі і кажу, що ви робите шоу світового рівня, Артеме, і що ви один із найяскравіших артистів у поп-сегменті», – додала Юлія.

