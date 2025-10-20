Головна Скотч Шоу-біз
Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко

Наталія Порощук
Андрій Яценко взяв активну участь у створенні проєвропейського світосприйняття в Україні на зламі XX-XXI століть
фото: diezelgreengrey/Instagram

Андрій Яценко народився 25 грудня 1969 року в Києві

Український музикант, учасник рок-гурту Green Grey Андрій «Дизель» Яценко помер у віці 55 років. Про це стало відомо із допису на його сторінці у Facebook, передає «Главком».

На сторінці гітариста опубліковано його фото з чорною стрічкою. Що стало причиною раптової смерті наразі не відомо.

Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко фото 1

Що відомо про Андрія Яценка?

Андрій Яценко – український рок-музикант, лідер та засновник гурту Green Grey, гітарист, композитор. Він народився 25 грудня 1969 року в Києві. Музикант взяв активну участь у створенні проєвропейського світосприйняття в Україні на зламі XX-XXI століть.

Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко фото 2
фото: Андрій Яценко/Facebook

Гурт Green Grey було засновано у 1993 році. В його складі були Дмитро Муравицький («Мурік») та Андрій Яценко («Дизель»). Гурт першим в історії України отримав нагороду MTV Europe Music Awards (у 1996 році в Лондоні; другу нагороду їм вручили 2009 року в Берліні).

Серед інших досягнень Green Grey – перші в українській історії виконавці, які підписали контракт із Pepsi (теж у 1996 році).

До слова, у 2023 році один із перших рок-гуртів незалежної України Green Grey неочікувано подякував третьому президенту Віктору Ющенку. Музиканти написали коментар під дописом Ющенка про Помаранчеву революцію.

Як повідомлялося, у 2022 році гурт Green Grey презентував українську версію однієї з найвідоміших своїх пісень – композиції «Емігрант».

