Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Макс Барських зустрів волонтера, схожого на покійного батька

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Співак Макс Барських з батьком
фото: YouTube/MaxBarskih

Ця зустріч надихнула артиста на написання пісні «Спи»

Співак Макс Барських розповів особисту історію, в якій згадав свого батька, пана Миколу. Він пішов у засвіти в лютому 2018 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на менеджмент співака.

Макс Барських представив фінальну роботу з україномовного альбому «Місто дощів» – кліп на пісню «Спи». Створення композиції має особисту історію, першопричиною якої стала випадкова зустріч. «Якось я сидів у парку і побачив чоловіка, який просив гроші на допомогу дітям. Він був таким схожим на мого батька, якого вже немає з нами. Я віддав йому все, що мав. У відповідь чоловік подарував мені маленьку листівку з меседжем, який я мав почути у той момент. Можливо, через цього чоловіка душа мого тата дала мені знак. Саме після цього я написав «Спи», – розповів Макс Барських.

Незадовго до смерті, пан Микола взяв участь в зймоках документального етюду Макса Барських, який вийшов наприкінці 2017 року. Батько та син тривалий час не спілкувалися.

Батько Макса Барських, пан Микола Бортник
Батько Макса Барських, пан Микола Бортник
скриншот: YouTube/MaxBarskih

За словами Барських, в новому кліпі, якій відзняв режисер, продюсер Алан Бадоєв, відображені теми втрати, самотності, прийняття та віри в те, що любов ніколи не зникає. Відеороботу артист присвятив всім, хто залишив цей світ, і тим, хто щодня відчуває тугу за рідними.

«Піснею «Спи» я намагаюсь заповнити ту порожнечу яка розповзається дірою у душі після втрати тих без кого так одиноко жити своє життя. Я часто говорю до них, в думках, коли сам с собою. Це в перше я звертаюся до всіх кого ми втратили піснею. Бо вірю вони чують і бажають, щоб ми не існували, а жили. Світла памʼять нашим янголам», – написав Барських у своїх соцмережах.

Раніше «Главком» писав, в який момент Макс Барських пробачив своєму батькові.

Читайте також:

Теги: співак кліп Макс Барських

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
6 жовтня, 02:59
Артист підготував фанатам відверте відео
Віталій Козловський оголився у ванній та зробив заяву. Знаменитості відреагували
25 вересня, 14:46
Виконавець відзняв декілька відео на одній локації
Макс Барських презентував другий сингл з нового україномовного альбому
5 жовтня, 19:15
Зіркове подружжя живе в Німеччині
Дружина Сергія Бабкіна оголилась в соцмережах. Співак емоційно відреагував російською
6 жовтня, 12:32
Восени в артистів великий тур містами Європи
Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше завітали до України. Фото з прогулянки Києвом
9 жовтня, 23:23
Обкладинка нового альбому Макса Барських
Макс Барських потішив шанувальників новим релізом. До цього доєднався і Алан Бадоєв
10 жовтня, 14:10
Майклу Юджину Арчеру було 51 рік
В Нью-Йорку помер легендарний співак. Джамала відреагувала
15 жовтня, 09:10
Артист готується до великого концерту в столиці, яке пройде в грудні
«Бути сильним». Макс Барських презентував кліп на зворушливу пісню
16 жовтня, 11:59
Бекстейдж зйомок кліпу Warrior
Оля Полякова залучила ЛГБТ-хор та штучний інтелект для нового кліпу (відео)
17 жовтня, 15:49

Шоу-біз

Макс Барських зустрів волонтера, схожого на покійного батька
Макс Барських зустрів волонтера, схожого на покійного батька
Ювілейний концерт Ауріки Ротару: чи прийшли привітати артистку її знамениті сестри? (репортаж)
Ювілейний концерт Ауріки Ротару: чи прийшли привітати артистку її знамениті сестри? (репортаж)
Молодь оживила хіт «Океану Ельзи»: Brykulets, Schmalgauzen і Янoвич зняли ремейк «Там, де нас нема»
Молодь оживила хіт «Океану Ельзи»: Brykulets, Schmalgauzen і Янoвич зняли ремейк «Там, де нас нема»
Мурік з Green Grey вперше вийшов на зв'язок після похорону Дизеля (відео)
Мурік з Green Grey вперше вийшов на зв'язок після похорону Дизеля (відео)
Демі Мур розповіла про нетипову роботу, якою займалася у 14 років
Демі Мур розповіла про нетипову роботу, якою займалася у 14 років
Скандал на Євробаченні. Полякова поставила ультиматум «Суспільному» з конкретною датою
Скандал на Євробаченні. Полякова поставила ультиматум «Суспільному» з конкретною датою

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua