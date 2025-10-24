Макс Барських зустрів волонтера, схожого на покійного батька

Ця зустріч надихнула артиста на написання пісні «Спи»

Співак Макс Барських розповів особисту історію, в якій згадав свого батька, пана Миколу. Він пішов у засвіти в лютому 2018 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на менеджмент співака.

Макс Барських представив фінальну роботу з україномовного альбому «Місто дощів» – кліп на пісню «Спи». Створення композиції має особисту історію, першопричиною якої стала випадкова зустріч. «Якось я сидів у парку і побачив чоловіка, який просив гроші на допомогу дітям. Він був таким схожим на мого батька, якого вже немає з нами. Я віддав йому все, що мав. У відповідь чоловік подарував мені маленьку листівку з меседжем, який я мав почути у той момент. Можливо, через цього чоловіка душа мого тата дала мені знак. Саме після цього я написав «Спи», – розповів Макс Барських.

Незадовго до смерті, пан Микола взяв участь в зймоках документального етюду Макса Барських, який вийшов наприкінці 2017 року. Батько та син тривалий час не спілкувалися.

Батько Макса Барських, пан Микола Бортник скриншот: YouTube/MaxBarskih

За словами Барських, в новому кліпі, якій відзняв режисер, продюсер Алан Бадоєв, відображені теми втрати, самотності, прийняття та віри в те, що любов ніколи не зникає. Відеороботу артист присвятив всім, хто залишив цей світ, і тим, хто щодня відчуває тугу за рідними.

«Піснею «Спи» я намагаюсь заповнити ту порожнечу яка розповзається дірою у душі після втрати тих без кого так одиноко жити своє життя. Я часто говорю до них, в думках, коли сам с собою. Це в перше я звертаюся до всіх кого ми втратили піснею. Бо вірю вони чують і бажають, щоб ми не існували, а жили. Світла памʼять нашим янголам», – написав Барських у своїх соцмережах.

