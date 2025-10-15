Ліна Костенко стала амбасадоркою бренду дизайнерки одягу Зеленських

95-річна титулована письменниця зачитала вірш

Письменниця Ліна Костенко доєдналась до ініціативи бренду Gasanova та Solo for Diamonds. Про це повідомляє «Главком» з посиланням соцмережі дизайнерки Ельвіри Гасанової.

В дописі Ліну Василівну назвали іконою та легендою. Дизайнерка Ельвіра Гасанова наголосила: «Ліна Костенко приєдналася до історичної події для нашого бренду та стала найпочеснішим амбасадором Gasanova. Для нас це не просто честь – це символ спадковості, сили й краси, що живуть у ДНК нашої культури. Людина, яка втілює українську душу, як ніхто інший, – найкраще віддзеркалює цінності нашої колаборації з Solo for Diamonds».

За словами Ельвіри Гасанової, саме ця ювелірна колекція – про спадок. Дизайнерка наголосила, що це лише початок роботи в цьому напрямку, і натякнула на подальші колаборації з Ліною Костенко. «Про прикраси, що передаються з покоління в покоління, несучи у собі коди української культури, любові та памʼяті. Це тільки початок», – написала вона.

Ельвіра Гасанова – модельєрка, послугами якої користуються, зокрема, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, боксер Олександр Усик, співачка Джамала, гурт Ziferblat. Є власницею брендів Gasanova та Damirli.

Ліна Костенко – видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка, одна з ключових постатей шістдесятницького руху. Авторка знакових творів, серед яких роман у віршах «Маруся Чурай» та збірки «Над берегами вічної ріки», «Сад нетанучих скульптур». Вона відома своєю принциповою позицією, незалежністю та відмовою від публічності. Народилася 19 березня 1930 року і добре пам'ятає часи репресій та диктатури Йосипа Сталіна.

