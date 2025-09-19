Головна Скотч Життя
Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Вбрання Меланії Трамп та Кетрін принцеси Уельської стали предметом жвавих дискусій
колаж: glavcom.ua

Контраст елегантності: Меланія Трамп і принцеса Кетрін у центрі уваги під час візиту до Великої Британії

Державний візит президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп до Великої Британії став не лише політичною подією, а й справжнім модним оглядом, у якому головними героїнями виявилися Меланія Трамп та Кетрін, принцеса Уельська. Публіка, журналісти та модні експерти уважно відстежували кожен образ двох жінок, що з’являлися поруч на офіційних заходах. Про жваві дискусії щодо одягу принцеси та першої леді розповідає «Главком».

Образи Меланії Трамп

Король Чарльз, президент США Дональд Трамп, королева Камілла та перша леді Меланія Трамп під час заходу в середу, 18 вересня
Король Чарльз, президент США Дональд Трамп, королева Камілла та перша леді Меланія Трамп під час заходу в середу, 18 вересня
фото: Getty Images

Меланія Трамп, відома своїм вишуканим смаком і любов’ю до couture-брендів, обрала кілька яскравих нарядів. Серед них особливо виділялася жовта сукня без плечей від Carolina Herrera, яку перша леді одягнула на державний банкет у Віндзорському замку. Сукня з широким пастельно-фіолетовим поясом виглядала ефектно, проте викликала неоднозначні реакції.

Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон фото 1

Крім цього, вбрання Меланії стали предметом дискусій через візуальні ефекти: залежно від освітлення сукня виглядала то яскраво-жовтою, то кремово-молочною, а пояс змінював відтінок із рожевого на фіолетовий. Це нагадало всім легендарну «оптичну ілюзію» з сукнею, яка «для одних синьо-чорна, а для інших біло-золота».

Інші образи першої леді – включно з вбраннями від Dior, Ralph Lauren та Burberry – також відзначалися високою модою, але подекуди виглядали радше як шоу, аніж дипломатія. Зокрема насичено фіолетовий капелюх, який довершував строгий діловий костюм.

Меланія Трамп місяцями планувала свої вбрання для державного візиту
Меланія Трамп місяцями планувала свої вбрання для державного візиту
фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп, король Карл III, королева Камілла та перша леді США Меланія Трамп розглядають експонати
Президент США Дональд Трамп, король Карл III, королева Камілла та перша леді США Меланія Трамп розглядають експонати
фото: Getty Images

Як зазначила стилістка знаменитостей та авторка Vogue Маріан Квей, колір капелюха Меланії Трамп відповідає кольору краватки Дональда Трампа. На думку Квей, це символізує «підтримку порядку денного чоловіка під час цього державного візиту».

Елегантність принцеси Кетрін

Кейт Міддлтон і Меланія Трамп провели спільний захід з дітьми-скаутами
Кейт Міддлтон і Меланія Трамп провели спільний захід з дітьми-скаутами
фото: Reuters
Перша леді США Меланія Трамп (праворуч) та Кетрін, принцеса Уельська, оглядають територію котеджу Фрогмор, де вони зустрілися з членами програми «Білки-скаути» під час державного візиту президента США
Перша леді США Меланія Трамп (праворуч) та Кетрін, принцеса Уельська, оглядають територію котеджу Фрогмор, де вони зустрілися з членами програми «Білки-скаути» під час державного візиту президента США
Фото: Натана Говарда – WPA Pool/Getty Images

Кетрін, принцеса Уельська, продемонструвала класику британського королівського стилю. Її вбрання були стриманими, але бездоганними: витончені сукні з акцентом на чисті лінії, приглушені кольори та легкі, майже непомітні аксесуари.

Особливу увагу привернула її поява у Віндзорі, де вона разом із Меланією оглядала територію котеджу Фрогмор і зустрічалася з учасниками програми «Білки-скаути». Її образ став символом елегантності та витримки – саме того, що асоціюється з сучасною британською монархією.

Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон фото 2
фото: WPA Pool/Getty Images

Експерти відзначають, що Кетрін уже давно сформувала власний «код стилю»: класика, дисципліна й бездоганність. Вона уособлює ту аристократичну сталь, яка додає впевненості всій королівській родині.

Реакція суспільства

Журналісти, блогери та користувачі соцмереж активно порівнювали обох жінок. Радниця заступника міністра оборони України Богдана Ярова написала: «Її Королівська Високість Кетрін, Принцеса Уельська вже багато років не має жодного проколу. Вона тримає королівську родину так, що монархія виглядає впевнено у XXI столітті. Поруч Меланія – блиск і пафос, які нагадують лише декорацію. Образ на банкеті мені абсолютно не зайшов: оголені плечі й велика груди виглядали недоречно. Кейт була ідеальна».

Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон фото 3

Журналістка, лауреатка Премії ім. Г. Гонгадзе Тетяна Трощинська натомість зазначила: «Це дуже гарно. І нікого не було, на щастя, хто б міг зіпсувати фото».

Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон фото 4

У коментарях під фотографіями користувачі також по різному реагували на образи Меланії Трамп та принцессою Кетрін.

Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон фото 5
Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон фото 6
Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон фото 7
Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон фото 8
Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон фото 9
Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон фото 10
Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон фото 11

Як відомо, Королева Камілла та дружина президента США Меланія Трамп з’явилися під час державного банкету у Віндзорському замку, обравши вбрання у кольорах, що викликали чимало обговорень. Камілла постала у синій сукні, тоді як перша леді віддала перевагу жовтому вбранню. Поєднання цих відтінків недарма привернуло увагу – саме ці кольори традиційно вважаються королівськими кольорами у Британії. Водночас дехто побачив у такому виборі й символічний жест підтримки України. 

