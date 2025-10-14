Єврокомісія оштрафувала люксові бренди Gucci, Chloe і Loewe на 157 млн євро

Бренди втручалися у комерційну політику своїх партнерів, змушуючи їх дотримуватися певних правил

Європейська комісія оштрафувала люксові бренди Gucci, Chloe та Loewe на загальну суму 157 млн євро за порушення правил конкуренції ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

За результатами розслідування встановлено, що компанії обмежували незалежних роздрібних продавців, із якими співпрацювали, у можливості самостійно встановлювати власні роздрібні ціни на продукцію цих брендів як в інтернеті, так і офлайн.

Бренди втручалися у комерційну політику своїх партнерів, змушуючи їх дотримуватися рекомендованих роздрібних цін, встановлювати обмеження на розмір знижок і дотримуватися визначених періодів розпродажів. У деяких випадках вони навіть тимчасово забороняли роздрібним продавцям пропонувати будь-які знижки. Gucci, Chloé та Loewe вимагали, щоб партнери дотримувалися тих самих цін і умов продажу, які діяли у власних магазинах компаній.

Єврокомісія визнала, що така практика порушує конкуренцію, призводить до завищення цін і обмежує вибір для споживачів. Загальна сума штрафів для трьох компаній перевищила €157 млн.

