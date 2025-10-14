Головна Світ Економіка
Єврокомісія оштрафувала люксові бренди Gucci, Chloe і Loewe на 157 млн євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами представників Єврокомісії, антиконкурентна практика компаній призводила до підвищення цін
фото: depositphotos.com

Бренди втручалися у комерційну політику своїх партнерів, змушуючи їх дотримуватися певних правил

Європейська комісія оштрафувала люксові бренди Gucci, Chloe та Loewe на загальну суму 157 млн євро за порушення правил конкуренції ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

За результатами розслідування встановлено, що компанії обмежували незалежних роздрібних продавців, із якими співпрацювали, у можливості самостійно встановлювати власні роздрібні ціни на продукцію цих брендів як в інтернеті, так і офлайн.

Бренди втручалися у комерційну політику своїх партнерів, змушуючи їх дотримуватися рекомендованих роздрібних цін, встановлювати обмеження на розмір знижок і дотримуватися визначених періодів розпродажів. У деяких випадках вони навіть тимчасово забороняли роздрібним продавцям пропонувати будь-які знижки. Gucci, Chloé та Loewe вимагали, щоб партнери дотримувалися тих самих цін і умов продажу, які діяли у власних магазинах компаній.

Єврокомісія визнала, що така практика порушує конкуренцію, призводить до завищення цін і обмежує вибір для споживачів. Загальна сума штрафів для трьох компаній перевищила €157 млн.

Нагадаємо, представники покоління Z змінюють підхід до споживання, демонстративно відмовляючись від покупок у люксових бутиках. Експерти дійшли висновку, що традиційні маркетингові стратегії більше не працюють з молодими людьми, орієнтованими на цінності, а не на статус.

Однією з ключових причин є стрімке зростання цін. Наприклад, з 2019 року вартість сумок Louis Vuitton зросла більш ніж на 90%, що, на думку багатьох зумерів, є необґрунтованим. Девід Паттерсон з Clarkston Consulting зазначає, що молоде покоління готове платити більше, але лише за товари, які відповідають їхнім цінностям, як-от: екологічність, етичне виробництво та соціальна відповідальність.

До слова, іспанський модний бренд Zara зіткнувся із забороною на два рекламні оголошення у Великій Британії. Управління з рекламних стандартів (ASA) визнало їх соціально безвідповідальними, оскільки моделі на фотографіях виглядали, на думку регулятора, «надто худими».

