Лишенная титула «Мисс Украина 2018» готова бороться за корону?



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Вероника Дидусенко

Вероника Дидусенко хочет изменить правила конкурса

Спустя три дня после получения короны «Мисс Украина 2018» у девушки ее забрали.

По словам организаторов, причиной того, что Веронику Дидусенко дисквалифицировали стало то, что конкурсантка нарушила правила конкурса и обманула организаторов.

По правилам конкурса красоты, участницы должны быть незамужними. У Дидусенко же нашелся 4-летний сын. Да и замужем она была.

«В этом году были необычные критерии, мы хотели девушку которая будет харизматичной, которая имеет свой взгляд на ситуацию в нашей стране. Мы выбрали действительно девушку, которая подходила нам по всем критериям, которая согласилась на все условия конкурса. И, вы знаете, произошла неожиданная история для нас. Потому, что она нарушила правила и предоставила нам недостоверную информацию.В связи с нарушением правил ее дисквалифицировано. Она предоставила недостоверную информацию о том, что не состоит в браке и не имеет детей», - так прокомментировали неприятную ситуацию организаторы конкурса во время пресс-конференции.

Новость о том, что победительницу конкурса «Мисс Украина 2018» лишили титула и возможности представить нашу страну на втором этапе конкурса в Китае мгновенно разлетелась по украинским и российским СМИ. И некоторые знаменитости встали на защиту Дидусенко.

Так, экс-участница группы «Виа Гра» Анна Седокова выразила свое недовольство в соцсети.

«Читаю: «Мисс Украина» лишилась своей короны. Захожу по ссылке. Оказывается, что корону у неё забрали, потому что она скрыла от организаторов, что у неё есть ребёнок. Что одним из условий конкурса было отсутствие детей у участниц. Читаю это и не могу поверить своим глазам. А крепостное право точно отменили? Мы что, сейчас вдруг сели на машину времени дружно и оказались все в далеком прошлом?», - написала Седокова в соцсети.

С мнением Седоковой согласилась и сама Вероника Дидусенко. В комментариях к посту певицы в соцсети, дисквалифицированная «Мисс Украина 2018» написала, что продолжит борьбу.

«Я продолжу борьбу, но не за возвращение короны, а за отмену этого дискриминационного правила место которому уже давно на свалке ненужных вещей»! - написала Дидусенко.

Что конкретно предпримет девушка пока остается неизвестным, но говорить о том, что инцидент исчерпан пока еще рано.

Также стоит отметить, что на данный момент неизвестно, кто же получит драгоценную корону и титул. Организаторы конкурса обещают представить новую «Мисс Украина 2018» 30 сентября во время телетрансляции конкурса.