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    Шоу-биз

    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Певица выступила на творческом вечере и удивила своим нарядом не только поклонников, но и коллег

    Светлана Лобода появилась на творческом вечере Игоря Крутого. Короткий топ и набедренная повязка удивила не только поклонников, но и коллег по звездному цеху, которые собрались на «Новой волне».

    Провокационные вырезы дали зрителям понять, что на сцене поп-дива – без нижнего белья. Короткий топ тоже приоткрыл завесу тайны – он был надет на голое тело, без труда можно было рассмотреть очертания груди.

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    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
    Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера

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    певица
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