Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Певица выступила на творческом вечере и удивила своим нарядом не только поклонников, но и коллег

Светлана Лобода появилась на творческом вечере Игоря Крутого. Короткий топ и набедренная повязка удивила не только поклонников, но и коллег по звездному цеху, которые собрались на «Новой волне».

Провокационные вырезы дали зрителям понять, что на сцене поп-дива – без нижнего белья. Короткий топ тоже приоткрыл завесу тайны – он был надет на голое тело, без труда можно было рассмотреть очертания груди.