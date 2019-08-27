Лобода без белья засветила грудь на празднике у российского продюсера
Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial/
Певица выступила на творческом вечере и удивила своим нарядом не только поклонников, но и коллег
Светлана Лобода появилась на творческом вечере Игоря Крутого. Короткий топ и набедренная повязка удивила не только поклонников, но и коллег по звездному цеху, которые собрались на «Новой волне».
Провокационные вырезы дали зрителям понять, что на сцене поп-дива – без нижнего белья. Короткий топ тоже приоткрыл завесу тайны – он был надет на голое тело, без труда можно было рассмотреть очертания груди.